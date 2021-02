La mairie de Paris et les opérateurs ont annoncé vendredi avoir trouvé un accord pour le déploiement de la 5G dans les prochaines semaines. Accord qui fait suite à une conférence citoyenne organisée en décembre. La décision doit désormais être soumise au conseil de Paris en mars.

5G à Paris : un accord trouvé entre la mairie et les opérateurs

Bientôt la 5G sur votre téléphone dans Paris ? C'est en tout cas le but de cette charte qui a réussi à mettre d'accord à la fois la municipalité parisienne et les différents opérateurs de téléphonie mobile : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.

Cette charte s'inspire en partie des recommandations issues de la concertation citoyenne organisée cet hiver. Elle est censée donner aux citoyens parisiens "une meilleure information" sur les impacts de la 5G nous explique Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris en charge du budget et de ce dossier. Elle vise aussi à garantir de la "transparence sur l'installation des antennes".

Au sujet de l'installation des antennes et des risques sanitaires pour les habitants, l'élu se veut rassurant, "les niveaux d'exposition aux antennes sont mesurés très régulièrement". Il ajoute :

Nous avons l'un des niveaux d'exposition les plus bas de toutes les capitales européennes, à savoir 5 volts par mètre

Et ce niveau d'exposition devrait rester le même avec le déploiement de la 5G.

De leur côté, les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à "optimiser le recyclage des équipements" devenus obsolètes ainsi qu'à favoriser "l'inclusion numérique" selon les termes de la charte.

Une décision qui déplaît aux élus verts de la municipalité parisienne, comme la présidente du groupe écologiste Fatoumana Koné. Elle se dit "étonnée voire un peu choquée" par le "forcing" de la maire socialiste alors que les Verts lui avaient envoyé un courrier récemment pour demander un moratoire.

Cette nouvelle charte doit désormais être soumise au conseil de Paris, en mars.