5G dans l'Yonne : Auxerre, première commune couverte par le réseau d'Orange

"L'arrivée de la 5G, c'est d'abord une fête" se réjouit Ludovic Guicher, Directeur Orange Grand-Nord-Est. La 5G, toute dernière génération de réseau mobile, permet de traiter plus de données, plus rapidement. "La consommation de données est multipliée par deux tous les deux ans". Une nécessité, donc, pour le géant des télécoms qui prédit une saturation du réseau 4G d'ici 18 mois, dans les zones les plus denses où le réseau cellulaire et l’accès à Internet sont très sollicités.

De gauche à droite : Crescent Marault, maire LR d'Auxerre, Guy Roux, Arminda Guiblain, maire de Monéteau, Ludovic Guilcher, Directeur Orange Grand-Nord-Est, Guillaume Larrivé, député LR de l'Yonne © Radio France - Astrid Maigné-Carn

De nouvelles opportunités

Un changement siginifcatif pour les entreprises puisque la 5G va cinq à six fois plus vite que l'actuel réseau 4G. "La connectivité pour une entreprise c’est fondamental" estime Ludovic Guilcher, "avec la 5G, il y’a un tissu économique qui se mobilise et qui invente plein d’usages et c’est forcément une bonne nouvelle pour le territoire."

Les projets ne manquent pas à la mairie d'Auxerre qui a déjà commencé à plancher sur le sujet. "Cette 5G dans l’auxerrois va nous permettre de continuer à développer notre stratégie d’attractivité. Nous voulons devenir un territoire d’innovation et d’expérimentation. On travaille sur un projet de navette autonome et sur un projet de campus connecté. La 5G va permettre d’être encore plus pertinents et plus efficaces." explique Crescent Marault, maire LR d'Auxerre.

Les étudiants du département Réseau et Télécommunication de l'IUT d'Auxerre vont, eux aussi, pouvoir tirer parti de ce déploiement. En plein renouvellement pédagogique, le département possède désormais deux Bachelors. L'un, en cybersécurité et pour lequel la 5G, au même titre que les réseaux 2G, 3G, 4G, est au programme. L'autre, spécialiste du développement des objets connectés. Une diversification de l'enseignement permise par l'arrivée de la 5G.

Attention à la fracture numérique

Malgré un accueil positif, le maire et président de l'agglomération auxerroise montre un enthousiasme mesuré : « Il faut surtout qu’on respecte un équilibre entre les zones urbaines et les territoires ruraux. Qu’il y’ait une forme de solidarité. Alors qu'on développe la 5G à Auxerre, il faut qu’on s’assure de finaliser le déploiement de la 4G pour que tout le monde ait un accès à un minimum de service. »

Un enjeu d'accessibilité majeur alors que 15% des Français n’ont pas de connexion internet à domicile, selon un rapport de la Défenseur des Droits (février 2022).