5G : Le sujet reste sensible à Contes trois mois après la dégradation d'une antenne-relais

L'antenne-relais de Contes est toujours debout et se voit de loin avec ses 21 mètres de haut. Pourtant, il y a trois mois, elle a échappé à une dégradation après que deux jeunes hommes ont été interpellés en flagrant délit.

"Pas un anarchiste"

Un collectif "Non à l'antenne-relais Free" s'est lancé il y a quelques mois : "On pense que c'est dangereux pour la santé" s'exclame Margot qui habite à 80m de l'antenne.

L'avocat de l'un des deux incendiaires, Me Jean-Pascal Padovani, estime que son client est "un héros". Il rappelle que José Bové a été vu comme un délinquant après avoir démonté des Mc Donalds dans les années 90 : "il a fini par être celui qui ouvre les consciences sur la malbouffe"

Utile pour les entreprises

A l'inverse, certains chefs d'entreprise voyaient d'un très bon œil l'implantation de cette antenne comme Daniel Scefi : "On a voulu faire du télétravail, de la visioconférence mais on est limité. Se plaindre des ondes mais pas de la pollution qu'on émet quand on veut sortir de Contes, je ne sais pas ce qui est le plus nocif"