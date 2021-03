6 000 logements vont être construits d'ici 10 ans pour les étudiants de la métropole de Bordeaux

Pour résoudre le problème du logement étudiant, la Région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux s'allient pour proposer la construction de 6 000 logements étudiants d'ici 2030. Pourtant, dans 10 ans, il y aura 20 000 étudiants de plus dans la métropole bordelaise.

Le problème du logement étudiant dans la métropole de Bordeaux est toujours aussi épineux. Actuellement, on compte pas moins de 102 000 étudiants dans la métropole et cela devrait grimper jusqu'à 122 000 dans 10 ans. Sauf que pour le moment, il n'y a que 8 600 logements sociaux pour les étudiants. Avec un ratio de 8,5 logements sociaux pour 100 étudiants qui plafonne. L’objectif est de passer à 12. Pour cela, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Métropole de Bordeaux ont signé, la semaine dernière, un contrat d'objectifs pour en créer 6 000 d'ici 10 ans.

Une demande toujours plus forte et les loyers ne baissent pas

Que ce soit dans le logement social ou dans le logement privé, les problèmes sont les mêmes. Il y a une forte demande et peu de biens. Dans les logements sociaux, on compte six demandes d'étudiants pour un appartement dans la métropole de Bordeaux. Parmi les 8 800 logements sociaux pour étudiant de la métropole, 98% sont actuellement occupés. Dans quelques jours, tout sera loué. Il faut dire que le prix défie toute concurrence : un étudiant boursier qui bénéficie des aides personnelles au logement (APL) paye 180€ par mois pour un appartement de 16m².

Dans le privé, ces appartements de 16m² coûtent entre 450 et 600 euros en fonction de leur emplacement. La demande est aussi très importante et l'offre est limitée. Mais la métropole entend marcher sur les plates-bandes du privé et envisage d'investir dans le foncier pour construire des résidences étudiantes.