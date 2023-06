Réforme des retraites : 6 500 manifestants à Nice selon la CGT

Ce n'est pas la mobilisation des débuts, mais pour un 6 juin, le chiffre de 6 500 personnes annoncé par la CGT semble surprendre un peu quelques participants. "C'est vrai que je m'attendais à ce que l'on soit moins nombreux, ces derniers temps beaucoup se disent que c'est fini", glisse un manifestant avec son gilet FO. Dans le cortège, tous les syndicats sont encore présents, mêmes les syndicats plutôt habitués à terminer la lutte une fois les derniers recours épuisé.

Changer de méthode

Désormais les manifestations sont plus éloignées dans le temps les unes des autres, dans le cortège, on parle de "technique du caillou dans la chaussure", difficile de s'en débarrasser pour l'exécutif. D'une opposition pure et dure contre la réforme des retraites le mouvement se mue en mouvement plus général contre la politique d'Emmanuel Macron. "Pour certains il y a encore de l'espoir pour la réforme des retraites, pour les autres non. C'est peut-être fini sur ce sujet... Mais la mobilisation va continuer, parce que bientôt il y a des projets sur le travail et la sécurité sociale et ça va être le même cirque", détaille Thierry.

Tous promettent de continuer la mobilisation. La secrétaire départementale de la CGT Céline Petit annonçait ce matin sur France Bleu Azur que plusieurs opérations et blocages auraient lieu cet été.