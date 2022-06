On connait enfin le coût du trajet sur la future autoroute Castres-Toulouse : 8,37 euros

Depuis des mois, on glosait sur le prix de la future A69, l'autoroute Castres-Toulouse. Le coût du trajet a été fixé à 6,77 euros pour la totalité entre Castres et Verfeuil. Coût auquel il faudra ajouter les 1,60 euros de la portion de l'A68 pour rejoindre Toulouse.

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a réuni ce lundi, en présence de François-Xavier Lauch, préfet du Tarn, le premier comité de pilotage du projet A69. Le "COPIL" a marqué le lancement de la phase opérationnelle de la construction de cette autoroute après la signature du contrat avec le concessionnaire le 20 avril dernier.

Ce comité de pilotage a réuni les collectivités suivantes : la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne, le Département du Tarn, représenté par Christian Ramond. Présents également, la communauté d’agglomération Castres-Mazamet représentée par Pascal Bugis, et la communauté de communes Sor-et-Agout, représentée par Sylvain Fernandez. Mais celui qui a apporté le plus d’informations, c’est évidemment le concessionnaire, maître d’ouvrage, la société ATOSCA, représenté par Martial Gerlinger.

Prix dégressif notamment pour les voitures électriques

Il a notamment dévoilé le prix de l’autoroute : 6,77 euros pour faire la totalité du trajet. Coût auquel il faudra ajouter les 1,60 euros de la portion de l'A68 pour rejoindre Toulouse. Une dégressivité des coûts sera mise en place par les concessionnaires. Une voiture électrique qui ferait une vingtaine de trajets sur cette A69 ne paierait par exemple que deux euros. Le coût du trajet sera multiplié par trois pour les poids-lourds.

Le concessionnaire estime toujours que cet axe sera utilisé par 8.400 voitures et 800 poids lourds quotidiennement. Cette autoroute 2x2 voies longue de 54 km, devrait être mise en service à l'horizon 2025. Elle devrait permettre aux automobilistes de gagner 35 minutes sur ce tronçon.

Quatre portiques, mais pas de péages

Une autoroute qui n'aura pas de péages proprement dit. Il y aura quatre portiques qui permettront de faire payer les automobilistes via un abonnement leurs plaques d'immatriculation. Cette absence de péage a permis de réduire l'impact foncier du projet qui est passé de 380 hectares à 300 hectares dans le dernier projet.

Lors de ce "COPIL" les préfectures ont notamment insisté sur les objectifs de l’autoroute en matière de désenclavement et de développement économique du sud du Tarn. Christophe Ramond a notamment insisté : "C’est un grand jour pour le département du Tarn. Gagner 35 minutes entre Toulouse et Castres, c’est un enjeu fort. Et c’est un combat de 20 ans. Et c’est important que cette autoroute du 20e siècle, et dans ce cadre ATOSCA a répondu à nos questions et nos attentes" a dit notamment le président du Département du Tarn.

Tous les acteurs ont insisté pour dire que le projet avançait vite. Les études pour les autorisations environnementales seront menées dès le mois septembre 2022 pour un début du chantier au premier trimestre 2023. Mais d'ores et déjà, le préfet du Tarn a estimé que le concessionnaire était en train de rendre "un dossier exemplaire".