"6 à 7 % des élèves sont harcelés" selon le référent harcèlement dans l'Académie de Reims

C'est un phénomène qui touche encore trop d'enfants et d'adolescents dans les écoles, les collèges et les lycées en France. "Entre 6 et 7 % des élèves sont harcelés aujourd'hui", selon le référent harcèlement au sein de l'Académie de Reims, Yannick Peran, invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi 14 juin.

Un mois après le suicide dans le Pas-de-Calais de Lindsay , 13 ans, victime de harcèlement scolaire, le ministère de l'Éducation a lancé ce lundi une heure de sensibilisation dans les collèges sur la thématique "harcèlement et réseaux sociaux".

Une heure de sensibilisation difficile à mettre en place

Contrairement aux syndicats d'enseignants, qui voient dans cette heure de sensibilisation un "effet d'annonce", Yannick Peran lui voit un "effet d'opportunité, lié à l'actualité. L'école demande une éducation aux médias et à l'information. L'ensemble des élèves ont entendu parler de cette actualité tragique."

Seulement, sur le terrain, la demande du Ministre est très difficile à mettre en place cette semaine. Certains établissements ne peuvent tout simplement pas organiser cette heure de sensibilisation, comme au collège Colbert de Reims : "Je suis dans l'impossibilité de le faire, faute de temps, explique la Principale Emmanuelle Chausson, secrétaire départemental du SNPDEN dans la Marne, le principal syndicat des chefs d'établissement. Je ne veux pas que la préparation soit réalisée dans l'urgence, qu'elle génère du stress inutile. J'ai besoin d'un temps raisonnable pour faire travailler tout le monde autour d'une problématique aussi grave."

"Le harcèlement existe dans l'Académie de Reims" - Yannick Peran

"Cette heure s'inscrit dans la logique déjà en place avec le programme PHARe", défend le référent harcèlement de l'Académie. Un protocole à destination des écoles et des collèges (et des lycées dès la rentrée 2023) de toutes les académies depuis deux ans pour prévenir chaque situation : "Plus de 1.000 personnels ont été formés dans l'Académie, cinq par collège, cinq par circonscription du premier degré. Il y a des ambassadeurs dans les collèges et 10 heures de sensibilisation par an, en classe."

Malgré ces avancées, le programme pHARe n'éradique pas totalement le phénomène : "Le harcèlement existe partout et notre Académie n'y échappe pas, souligne Yannick Peran. Entre 700.000 et 800.000 élèves sur 12 millions sont victimes de harcèlement. Ce n'est plus entendable, ce n'est plus acceptable. Dans l'Académie de Reims, nous avons des saisines sur nos plateformes."

Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, vous pouvez contacter le 3020. Le 3018, lui, a été mis en place pour lutter contre le cyberharcèlement.