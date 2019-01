Réservations pour le 6 juin 2019 : le Calvados affiche déjà complet !

Bayeux, France

Après un très bon cru 2018, l'année 2019 s'annonce déjà exceptionnelle en Normandie. En particulier au mois de juin, 75ème anniversaire du débarquement oblige, il n'y a déjà pratiquement plus un hébergement de disponible dans le Calvados sur la période. Alors qu'on ne sait même pas s'il y aura une cérémonie internationale ou bien des cérémonies binationales comme lors du 65ème du DDay. Rien n'a filtré pour l'heure. Même pour ceux qui sont aux premières loges comme le musée du débarquement à Arromanches. "Pour le 70ème anniversaire, on avait été informé au mois d'octobre ou novembre, se souvient Frédéric Sommier son directeur, là nous sommes en janvier, et toujours rien, pourtant ça commence à devenir un peu urgent..."

Emballement médiatique à anticiper

Un peu urgent, oui car Didier Llorca le directeur de l'office du tourisme de Bayeux Intercom le sait bien, l'impact d'une cérémonie internationale est considérable. "Ça donne lieu à un emballement médiatique, avec derrière toute la planète qui communique sur la Normandie pendant plusieurs jours, donc on attend ce signal".

Les hôteliers affichent déjà complets

L'hôtel l"Idéal à Arromanches est pratiquement complet depuis septembre. Sa propriétaire Sylvie Langrand vient de mettre sa dernière chambre en ligne... © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Cette impatience, les hôteliers calvadosiens ne la partagent pas. Et pour cause, tous ou presque affichent complet. N'espérez pas par exemple dormir à l'hôtel le Bayeux. "Nous sommes complets pour le 6 juin depuis 2 ans, explique la propriétaire Elodie Lecuyer, toutes les semaines pratiquement, on m'appelle et je dois refuser de nouvelles demandes". Peut-être encore un petit espoir à l'hôtel l'Idéal à Arromanches, où la patronne Sylvie Langrand confie qu'elle vient de mettre sa dernière chambre en ligne "mais il faut faire vite, très vite !" Pour le reste, même en poussant les recherches à 30 kms à la ronde et en s'éloignant du littoral, les hôtels de Falaise ou Thury Harcourt sont eux aussi complets. Restera toujours au dernier moment, la solution de l'hébergement chez l'habitant. Sachant que les places risquent d'être chères, très chères, à tous les sens du terme...