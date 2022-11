6 mois après le terrible orage de grêle dans l'Indre, pourquoi les chantiers trainent-ils autant?

Il y a six mois le 24 mai le ciel tombait sur la tête de milliers d'habitations et de culture agricoles dans l'Indre !! Des grêlons gros comme des balle de tennis ont causé d'importants dégâts sur des milliers d'habitations.

Pour les sinistrés, il a fallu d'abord sécuriser les toits meurtris par les impacts destructeurs avec des bâches spéciales, pour éviter les infiltrations, puis attendre l'argent des assurances. Mais la première difficulté est bien là, les réparateurs, et notamment les couvreurs sont débordés. Du coup il en vient de tout le département et au-delà.

Un peu partout malgré les difficultés que posent la saison d'hiver, les chantiers se multiplient dans les zones sinistrées, comme les Grands Champs, la Rue Pierre de Ronsard à Châteauroux ou bien les abords du Stade Petit à Châteauroux.

D'autres couvreurs sur un autre chantier, dans un autre quartier © Radio France - Alexandre Mottot

Dans la plupart des cas les experts sont passés et l'assurance a avancé une partie des frais. Pour Damien, propriétaire d'une maison dont les toits a été endommagé, l'assurance a bien fonctionné, sauf qu'il manque des couvreurs pour mener les travaux. Confirmation d'Anthony Lagab , il est artisan couvreur, son agenda déborde de rendez-vous, et ses journées sont sans fin. D'autant que dans certains cas il faut refaire les liteaux, ces structures en bois sur lesquelles on dépose les tuiles, car ils sont abîmés par les infiltrations d'eau.

La difficulté des réparateurs devient plus grande à mesure que les stocks de tuiles s'épuisent. Devenue une denrée rare, le prix de la palette a déjà bondi chez certains professionnels, et de nouvelles hausses sont annoncées en début d'année prochaine par des grossistes. Conséquence, certain chantiers, même honorés par des couvreurs, ne peuvent plus avancer.

Dans le quartier du stade Gaston Petit, de nombreuses maisons sont encore sous des bâches © Radio France - Alexandre Mottot

Laurent artisan couvreur est justement venu réparer le toit de Marie Odile. Cette dernière se veut sereine, l'assurance a été plus rapide que les couvreurs, sauf qu'en fonction des dégâts il faudra faire des travaux complémentaires. Laurent lui confirme les difficultés d'approvisionnement en matériaux.

Cerise sur le gâteau les couvreurs repassent parfois derrière l'expert c'est le cas chez Christian et Roland. L'expert venu de loin a observé les dégâts et dressé des constats. Mais les couvreurs, perchés sur leurs échelles relèvent des dégâts inaperçus par les experts, obligeant les assurances à ajuster les devis et les paiements, ce qui prend encore du temps.