6 nouveaux véhicules pour les pompiers de Côte-d'Or

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or investit dans du nouveau matériel. Six nouveaux Fourgons Pompe Tonne et de Secours Routier acquis en février 2018 ont été présentés à nos pompiers ce vendredi 7 juin 2019.