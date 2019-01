6 règles d'or accrochées à la porte d'entrée pour éviter les vols par ruse en Mayenne

Constatant une forte augmentation du nombre de vols par ruse en Mayenne ces derniers mois, les gendarmes du département distribuent en ce moment des pancartes aux Mayennais de plus de 80 ans. Sur cet accroche-porte, six règles d'or pour éviter ces vols par ruse.

Mayenne, France

Le format ressemble à celui des pancartes qu'on trouve dans les chambres d'hôtel. Sauf qu'au lieu de lire "Ne pas déranger", on trouve sur ces pancartes les "six règles d'or" à respecter pour éviter les vols par ruse, en forte hausse en Mayenne en 2018.

Les seniors particulièrement visés

39 cas de vols par ruse ont été signalés dans le département l'an dernier, c'est deux fois plus qu'en 2017 et dans la grande majorité des cas, ce sont les seniors de plus de 80 ans qui sont visés. "Ce sont des personnes plus vulnérables et peut-être un peu moins vigilante au moment d'ouvrir leur porte," explique le Lieutenant-Colonel Jean-Luc Vilmain, officier en charge de la prévention en Mayenne. "Quand elles étaient jeunes, ces personnes laissaient leur porte ouverte, aujourd'hui elles ne connaissent pas forcément la menace, qui s'est adaptée ces dernières années."

10 000 pancartes distribuées gratuitement depuis mi-décembre

"Sous prétexte de démarchage, les escrocs cherchent à pénétrer dans le domicile des personnes âgées et parviennent ensuite à repartir avec des bijoux ou de l'argent," détaille le Colonel Denis Aubert. "C'est pour cela qu'il est indispensable de rappeler quelques règles pour éviter ces vols. On a donc penser à accrocher les six règles d'or à respecter avant d'ouvrir sa porte." Voici les six règles inscrites en rouge sur cette pancarte.

Je ferme TOUJOURS ma porte à clé, je ne laisse pas les clés sur la porte et la nuit je verrouille mes volets JE NE LAISSE PAS RENTRER une personne que je ne connais pas Faux gendarmes/policiers/agents etc, etc : même en tenue, je DEMANDE LA CARTE PROFESSIONNELLE ou un justificatif d'intervention Au moindre doute, JE COMPOSE LE 17 pour alerter la gendarmerie ou la police nationale Je n'hésite pas non plus à ALERTER mes voisins, mes proches, mon aide à domicile, la mairie JE NE DÉTIENS PAS d'importantes sommes d'argent à la maison et je ne signe aucun document dont je ne suis pas sûr de la finalité

10 000 pancartes sont distribuées en ce moment gratuitement aux Mayennais de plus de 80 ans par les organismes partenaires de la gendarmerie de la Mayenne, à savoir l'ADMR (le réseau associatif de services à la personne), l'AMF (l'association des Maires de France), l'assureur MMA ou la fédération de la Mayenne du réseau d'associations Générations Mouvement.