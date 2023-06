60.000 euros récoltés pour le sport handicap par le Fonds de dotation du Montpellier Handball

Après l'Ukraine l'an passé et les 45.000 euros collectés, cette année la soirée de gala du Fonds de dotation du Montpellier Handball était organisée au profit du sport handicap à un an des JO 2024 à Paris, Elle a permis de récolter plus de 60.000 euros notamment lors de la vente aux enchères de maillots dédicacés, et tableaux dotn celui réaise par l'international argentin Diego Simonet pour aider les sportifs paralympiques de la région dans leur préparation mais également pour emmener des personnes en situation de handicap vivre une journée des JO de Paris.

La soirée a eu lieu le mercredi 31 mai au FDI stadium, aux cotées des joueurs pro du MHB, les champions de tennis de table montpelliérains, les frères Lebrun, le nageur Florent Manadou, l'ex rugbyman Fulgence Ouedraogo et des sportifs paralympiques de la région.

Philippe Rivière le président du Fonds de dotation explique son choix : " cela fait 100 ans qu'on na pas organisé de JO en France, il me paraissait important d'aider les athlètes paralympiques a défendre nos couleurs sur notre territoire. Certains d'entre eux et même des champions n'ont qu'un sponsor pour boucler leur budget."

Jonathan Hivernat est le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil double championne d'Europe et qualifiée pour les JO de Paris : " on est comme tout le monde, confronté aux cou de la vie qui augmente mais en plus on a des frais particulier lié à notre handicap de matériel par exemple."

Lors de la soirée, Florent Manaudou, Valentin Porte et Remi Desbonnet ont payé de leur personne, en s'essayant au tennis de table face aux champions montpelliérains Felix et Alexis Lebrun. Verdict : on ne peut pas être bon partout !!!!