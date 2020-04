Coronavirus : 60 000 litres de gel hydroalcoolique fabriqués en Centre-Val de Loire

60 000 litres de gel hydroalcoolique vont être produits en région Centre-Val de Loire par les industriels de la chimie pour répondre aux besoins croissants, notamment dans les hôpitaux et les Ehpad. L'information est annoncée ce jeudi dans un communiqué de France Chimie, une organisation professionnelle qui représente les entreprises du secteur de la chimie.

10 000 masques également donnés

De très nombreuses usines dans le domaine de la chimie mettent leur pierre à l'édifice : à Ciron (Indre), à Tours (Indre-et-Loire), à Orléans (Loiret) ou encore à Luigny (Eure-et-Loir). "La mobilisation est entière pour venir compléter l’offre de production historique de gel hydroalcoolique", précise France Chimie. Le but sera de livrer en priorité les établissements de santé mais pas uniquement. Car la demande est de plus en plus forte. Le gel hydroalcoolique est l'une des armes qui permet de lutter contre le Covid-19 et sa propagation.

Dans les industries chimiques, la protection des salariés est également une protection et une évidence au quotidien. Les usines disposent de stocks d'équipements, comme des blouses, des gants, des charlottes. Plus de 10 000 masques et 1 500 tenues jetables ont été donnés aux hôpitaux et aux professionnels de santé en région Centre-Val de Loire.