60 ans après, ces appelés de la Somme se souviennent de la guerre d'Algérie

Le 18 mars 1962, la France et l'Algérie signaient le cessez le feu. Une décision appliquée le lendemain, le 19 mars. Même si les combats ne se sont pas arrêtés pas totalement, cette date a marqué la fin d'une guerre de huit années. Un conflit auquel 1,5 million d'appelés ont participé. Ces jeunes hommes, mobilisés pour leur service militaire se sont retrouvés au cœur des combats.

Il fallait faire le service pour travailler

A bientôt 88 ans, Marcel Aranjo s'en souvient parfaitement. Cet habitant de Roye, vice président de la section locale de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord) a passé deux ans en Algérie. "Je suis arrivé le 1er mai 1954 à Philippeville (aujourd'hui Skikda) et j'ai rembarqué le 1er mai 1956." Un engagement auquel il n'a pas pu échapper, "je n'avais pas l'intention de faire une carrière militaire, mais il fallait faire le service pour travailler", explique l'octogénaire.

Reportage chez Marcel Aranjo, un ancien appelé d'Algérie Copier

Même contrainte pour Jacques Goret, mobilisé en Algérie de 1959 à 1961. Ce Royen de 83 ans se souvient d'abord de la traversée. "C'était sur des rafiots, à fond de cale. Là où il y avait les transport d'animaux avec une odeur pestilentielle qui vous prenait à la gorge. Moi qui n'ai pas le pied marin, je n'avais même pas posé ma valise que j'étais déjà malade", raconte t-il. Jacques Goret arrive à Cavallo (aujourd'hui El Aouana), le 15 septembre 1959.

Le Royen Jacques Goret, ancien appelé se souvient de la guerre d'Algérie Copier

A son arrivé en Algérie, cet opérateur radio âgé alors de 20 ans "n'a pas conscience de venir pour faire la guerre. Faire la guerre c'était pas notre sujet à nous simples petits citoyens, pas majeurs, sans droit de vote (à 21 ans à l'époque), on me demande à moi d'œuvrer pour un problème qui me dépasse largement."

Et pourtant, Jacques Goret voit la guerre et la mort de près. Plusieurs souvenirs remontent alors. "On partait en convoi pour réapprovisionner une batterie en montagne. Le capitaine avait toujours l'habitude de se positionner au même endroit, sur un rocher et, manque de pot, les fellaghas avaient posé un obus piégé. Ils ont été en charpie. Je vois encore les civières ruisseler de sang. C'est quand même choquant, vous avez 20 ans !"

Marcel Aranjo, comme Jacques Goret n'oublient rien de cette guerre. "C'est souvent la nuit", explique le premier qui est aussi hanté par l'incompréhension de cette guerre et de l'absence de solution pacifiste en Algérie. Tous deux partagent aussi la déception du manque de reconnaissance envers les appelés. "A notre retour on nous a souvent pris pour des parias", se rappelle Marcel. Au sein de la Fnaca et aux côtés du président de la section de Roye, Jean-Pierre Ramu, ils continuent de se mobiliser pour transmettre leur histoire et la mémoire des 234 appelés de la Somme morts en Algérie. Plusieurs cérémonies sont prévues ce samedi pour commémorer la mise en œuvre du cessez le feu du 19 mars 1962. A Péronne, elle aura lieu à 14h30.