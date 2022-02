60 ans après, les témoins de la manifestation de Charonne se souviennent

Nicolas Devers-Dreyfus avait quinze ans en 1962. Fils de résistants, lycéen engagé au PCF, le 8 février, il a suivi l'appel à manifester lancé par le parti communiste et la CGT "contre les crimes et attentats de l'OAS et pour le droit à l'autodétermination du peuple algérien". S'il n'a pas été blessé ce jour-là, c'est, dit-il, qu'il courait vite et qu'il a pu se réfugier derrière une porte cochère : "les cortèges étaient scindés, le mien remontait vers la Nation lorsque les orateurs ont appelé à la dispersion. Nous avons alors vu les forces de police qui étaient à l'entrée du boulevard s'ébranler vers nous. Deux ou trois élus se sont portés à leur rencontre. Ils ont été matraqués. Moi j'ai pu laisser passer la charge caché derrière une porte cochère. Quand j'en suis sorti, la rue était jonchée de chaussures de femmes, de sacs à main, il y avait un peu de sang aussi. On a appris après qu'au métro Charonne ils avaient agressé les gens qui étaient coincés dans l'escalier en lançant des barrières de fonte et en tapant à coups de matraque". Neuf personnes, dont un adolescent et trois femmes, ont trouvé la mort lors de cette manifestation.

Hommage et demande de reconnaissance

Depuis, aucune condamnation n'est venue punir les responsables de ces violences. Roger Cukierman, qui était lui aussi descendu dans la rue le 8 février 1962, préside aujourd'hui le comité Vérité et justice pour Charonne, organisateur d'une commémoration ce mardi, à 18h, sur les lieux du drame. Il en appelle à l'Etat : "Sa responsabilité doit être reconnue par le président de la République. Il y a eu une loi d'amnistie qui a éliminé toute possibilité d'action juridique. Maurice Papon, préfet de police de l'époque, commandait directement les forces de l'ordre mais c'est sous l'instruction du ministre de l'intérieur et du premier ministre qu'il a été dit qu'il fallait punir sévèrement les manifestants. Dès lors que des ministres sont impliqués, la responsabilité de l'Etat est engagée".

D'autres événements sont prévus à l'occasion de cette date commémorative : une conférence-débat est organisée mercredi 9 février à la bourse du travail de Bobigny, en présence d'historiens et de témoins de l'époque. Une exposition est aussi à voir jusqu'au 19 mars sur le parvis de la mairie du 11e arrondissement de Paris.