60 ans des Accords d'Evian : des Rapatriés d'Algérie témoignent à Montpellier

Il y a 60 ans jour pour jour étaient signés les Accords d'Evian mettant fin à plus de 7 ans de guerre en Algérie ( novembre 1954 - mars 1962. ) Des Accords d'Evian qui ont mis officiellement fin au conflit en annonçant un cessez-le-feu pour le lendemain midi. Une date contestée par certains en raison des affrontements, violences et attentats perpétrés après cette date. La déclaration d'indépendance de l'Algérie a été proclamée le 5 juillet 1962, après avoir été colonisée par la France en 1830. 60 ans après les accords d'Evian, le souvenir reste toujours une blessure pour tous ceux qui ont vécu cette guerre. Environ un million de Français d'Algérie, des pieds-noirs, sont arrivés en France après 1962 dont près de 100 000 dans l'Hérault, 18 000 rien qu'à Montpellier.

Des Rapatriés de Montpellier témoignent. Ils sont membres de l'association du cercle algérianiste qui défend la mémoire, la culture et l'histoire des pieds-noirs.

Christian Iborra, vous êtes né à Oran en 1948. Vos ancêtres étaient espagnols. Vous étiez enfant quand la guerre a commencé en Algérie. Vous la quittez à l'âge de 14 ans, en février 1962. Racontez nous.

Je suis revenu dans la cale d'un bateau militaire. La seule chose qu'on nous proposait, c'étaient des chaises longues. Il faisait une chaleur. Je sais que j'ai fait Oran-Marseille. Je l'ai fait pratiquement tout le temps à l'extérieur parce qu'il faisait trop chaud. Je suis arrivé à Marseille. Et de là, il y avait un oncle qui est venu nous chercher et on est arrivé à Paris à l'époque. À cet âge là, on suivait. On ne pouvait pas se permettre d'aller à l'encontre des décisions de la famille, donc on suivait. Mais ce qui est un peu gênant, c'est qu'on était pratiquement jamais sorti d'Algérie. Donc, on arrive dans un endroit où on ne connaît plus personne. On ne connaît pas la géographie, ni les lieux. On ne se repère pas, on ne sait pas. Donc ça, c'est un peu déstabilisant. Moi, ça me gênait un peu de ne pas connaître vraiment toute cette géographie, surtout dans l'endroit dans lequel je me trouvais.

Après ça, vous êtes revenu à Oran pour y vivre parce que vos grands-parents y étaient encore. Vous y avez vécu jusqu'à quitter pour de bon l'Algérie. Direction Montpellier, deux ans après, en 1964. Comment s'est passée votre intégration ?

Je me suis inscrit au lycée technique de Montpellier. Ça se passait assez bien. Je n'ai pas eu de gros problèmes. Il y a eu juste une fois un prof qui s'est moqué de mon accent. Mais comme il y avait pas mal de pieds-noirs derrière, ça a été un peu l'émeute. Donc le prof est devenu tout rouge. Il ne s'est pas rendu compte, apparemment, qu'il y allait avoir cette réaction. Et puis bon, ça s'est bien passé. C'est vrai que quand on a 15 ans, on arrive à sympathiser. Mais c'est surtout avoir à peu près la même attitude, se comprendre. C'est à dire que les natifs de Montpellier nous disaient il a eu tort, il n'aurait pas dû faire ça, mais c'est le seul problème que j'ai eu.

Ensuite, je me souviens, une fois, en classe. Il y a eu un copain qui me parle de Gignac. Gignac qui m'était inconnu. Sa réaction ? "Comment tu connais pas Gignac ?" D'habitude, je suis assez calme. Et là, je lui ai dit "Oh, tu m'énerves maintenant. Et toi, est-ce que tu connais Hassi Bounif ? C'est un village qui était à côté d'Oran." Il m'a dit que non. Je lui ai dit "tu vois, toi aussi t'es nul."

Après ça, j'ai essayé de connaître la ville. Je me suis intéressé à la ville de Montpellier. Mais c'est bizarre parce que de temps en temps, au lieu de prononcer le mot de Montpellier, je disais Oran. Je ne m'étais pas détaché. Au fur et à mesure, je me suis vraiment intégré avec les Montpelliérains et ceux qui étaient natifs de Montpellier.

Christian Iborra, la guerre en Algérie s'est finie il y a 60 ans maintenant. Est-ce que c'est toujours une blessure ?

C'est une grande blessure pour beaucoup de gens parce qu'on ne pensait pas repartir de là bas. Moi, par exemple, mes grands-parents ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient rien lâcher et ça a été atroce pour les faire revenir en France. Pour mes parents, ça a été aussi quelque chose de terrible. Maintenant, avec le temps il y a une usure, ça s'est estompé.

Et puis, les personnes qui étaient le plus impactées, c'est à dire, qui avaient vécu là bas, qui avaient construit quelque chose. Eux ont été beaucoup plus affectés que moi. Et ces personnes là, maintenant, elles ont toutes disparu. Donc ça aussi, il y a le temps qui n'est pas en notre faveur dans ce domaine là.

Je crois que pour mes enfants, ne l'ayant pas vécu. C'est très difficile. Peut être que c'est de ma faute. Je n'ai jamais voulu parler de l'Algérie à mes enfants. Le point un petit peu encourageant, c'est avec les petits enfants. Les petits enfants sont beaucoup plus à l'écoute que les enfants parce qu'on leur parle et ils demandent. Ils posent des questions et ça, c'est intéressant.

Gérard Ruvira est né à Oran en 1943 et installé en France depuis 1962. Il est d'origine espagnole.

Gérard Ruvira, vous êtes né en 1943 à Oran. Votre famille est d'origine espagnole. Racontez moi à quoi ressemblait votre vie avant la guerre.

Les années avant la guerre d'Algérie : des années heureuses, sans aucun problème. Mon père était entrepreneur. Les trois quarts de ses ouvriers étaient d'origine musulmane. Et on a toujours vécu avec eux sans aucun problème.

Vous avez quitté l'Algérie en juin 1962, à l'âge de 19 ans. Comment ça s'est passé ?

Je ne suis pas parti tout seul. Mon oncle m'a demandé de prendre son fils qui était sourd et muet. Je suis parti en traînant mon cousin tout seul sur un bateau et j'ai atterri à Marseille. J'ai vécu comme j'ai pu parce que je n'avais qu'une valise. Je me suis fait héberger par les uns par les autres. À Draguignan, Nice. Après, j'étais à Bédarieux, chez une cousine, puis finalement à Perpignan.

Gérard Ruvira, comment s'est passée votre intégration en France ?

J'ai passé le bac des rapatriés à Montpellier. Je l'ai réussi, bien entendu, et je suis retourné à Perpignan. Déjà, quand je me suis présenté au lycée Aragon, on m'a dit non, vous ne rentrez pas tant qu'on n'a pas les résultats officiels. Et il a fallu attendre encore deux mois pour avoir les résultats officiels. Quand je suis rentré, on était deux pieds-noirs. On m'a dit de me mettre au fond de la classe, qu'on ne me corrigerait pas et que je pouvais faire ce que je voulais, qu'on ne s'occuperait pas de mois. Voilà l'accueil au lycée Aragon, à Perpignan.

Et en plus, comme mon père ne retrouvait plus de travail,. En Algérie, il avait une grosse entreprise et il avait tout perdu. Il n'avait pas d'argent. Je lui ai dit que je m'inscrivais comme pensionnaire au lycée, donc j'ai passé une année comme ça au lycée. Je suis parti après avec mon père pour travailler avec lui. Je suis resté un an avec lui, mais sans pouvoir faire grand chose.

Et après, j'ai passé les concours dans l'administration. Je me suis marié avec une Oranaise qui avait fait l'école normale à Oran. Et puis après, ils ont eu besoin de moi à Montpellier avec la mission Racine. La mission Racine, c'était la mission de l'aménagement du littoral. Moi, j'étais au service maritime à m'occuper de la construction de tous les ports de plaisance du Languedoc-Roussillon. J'ai été aussi chef de bureau d'études du port de Sète

Vous vous êtes installé et n'êtes plus jamais reparti ?

J'ai travaillé pendant vingt ans à Sète, mais toujours en habitant à Montpellier ou à côté à Juvignac.

Soixante ans après la fin de la guerre, est-ce que la blessure est refermée ?

Elle ne sera jamais refermée. Quand on s'engage après, comme je suis engagé au cercle algérianiste, qui défend un peu notre mémoire culturelle. Ça veut dire que la blessure ne sera jamais fermée.

Vous avez eu deux enfants. Comment leur avez-vous transmis votre histoire ?

Pendant longtemps, on n'en a pas parlé. C'est maintenant, quand on est à la retraite, qu'on a le temps et qu'on est plus posé qu'on peut en parler. J'ai deux garçons, il y en a un qui ne veut pas en entendre parler. Il dit qu'on va tous disparaître, donc ça n'existe plus. Tandis que l'autre il milite. Il vient avec moi dans des réunions, des conférences, dans les congrès.

Un jour, sans nous le dire, il est parti tout seul. Il a voulu connaître tout seul où vivaient ses parents, ses grands parents, tous ses ancêtres qui étaient là depuis au moins 1840. Et quand il est rentré, par exemple, dans l'Opéra d'Oran, qui est la copie conforme de l'Opéra de Montpellier. C'était les mêmes architectes à l' époques. Quand il est rentré dans cet Opéra, on lui a dit "Regardez ces peintures dans les plafonds, à la Michel-Ange, C'est Ruvira qui a fait ça." Et là, il a dit : "Je sais, c'est mon arrière grand père."

Vous avez des petits enfants ? Vous en parlez ?

Je n'ai pas de petits enfants, mais je vois les petits-enfants des autres. Ils disent : "Grand-père. D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Pourquoi tu étais là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé ?" C'est eux qui demandent. À nos enfants, on leur a caché parce qu'on avait gros sur le cœur. Il ne fallait pas trop les traumatiser. Mais les petits-enfants sont demandeurs et on travaille là-dessus.