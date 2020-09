Touraine : 60 compagnons d'Emmaüs reconfinés dans la communauté d'Esvres jusqu'au 18 septembre

Emmaüs-Touraine contraint de se reconfiner à Esvres-sur-Indre jusqu'au 18 septembre. Deux compagnons sont atteints par la Covid-19. Conséquence, une soixantaine d'autres compagnons, six salariés et une dizaine de bénévoles ont été testés, et tous les compagnons sont confinés dans la communauté d'Esvres, au sud de Tours, pour encore 10 jours. "Les responsables de la communauté font en sorte de maintenir un minimum d'activité, au moins le matin, pour éviter aux compagnons de tourner en rond" explique Yves Girard, le président d'Emmaüs-Touraine. "Ce n'est pas une situation évidente même si nos conditions de vie permettent d'avoir un petit coin de promenade. Il faut que tout le monde soit un minimum occupé. En fait, on se retrouve dans la situation qu'on a vécu entre le mois de mars et la mi-mai".

Encore un coup dur pour les finances de la communauté

En raison de ce confinement, la salle des ventes d'Emmaüs à Esvres est fermée, elle-aussi, jusqu'au 18 septembre. "Même si ce n'est pas le plus important, la fermeture de cette salle des ventes va encore peser sur nos résultats et donc sur notre capacité à faire face aux besoins de nos compagnes et compagnons" regrette Yves Girard. A la reprise de ses activités, mi-mai, Emmaüs-Touraine estimait déjà avoir perdu 300.000 euros du fait des deux mois de confinement.

Il faut tout de même souligner que les autres centres d'Emmaüs en Touraine continuent à fonctionner tout à fait normalement. Les deux compagnons d'Esvres atteints par la Covid n'ont côtoyé ni les visiteurs de leur communauté, ni les compagnons des autres centres.