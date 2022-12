"60% de taux d'occupation" : les gîtes mayennais pris d'assaut pour le réveillon du Nouvel An

Pour fêter le Nouvel An, de nombreux Français réservent, souvent très longtemps à l'avance, des gîtes pour se rassembler en famille ou entre amis. En France, on observe un taux d'occupation de 95 % dans les régions montagneuses, en Mayenne, on note une occupation de 60% des Gîtes de France.

"On me demande déjà de réserver pour l'année prochaine"

Dans notre département, "on s'en sort très bien pour un territoire de campagne", avoue Laëtitia Marion, directrice des Gîtes de France en Mayenne.

Alors que le contexte économique aurait pu faire chuter le taux d'occupation, avec une inflation à 7.2 % selon les chiffres de la Banque de France, "ça se maintient sans soucis à 60 %", explique la directrice, sans oublier que "40 % des logements ne sont pas mis en location car les propriétaires ont peur des fêtes intempestives."

Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre :" Il nous reste seulement 25 logements à louer. Ce sont les tout petits gîtes et ceux qui n'ont pas de cheminée", ceux qui ont été pris d'assaut et réservés un an à l'avance, ce sont :"Tous nos grands gîtes à partir de huit personnes, ceux qui ont des particularités, une piscine, une super grande salle etc... Les locataires les préfèrent parce que c'est idéal pour se retrouver, et faire des fêtes en familles de façon conviviale."

S'il reste encore quelques réservations à prendre pour ce 31 décembre 2023, Laëtitia Marion, n'en est plus là, "en ce moment, je suis en train de prendre des réservations pour Noël et le jour de l'An de l'année prochaine, ce sont des mayennais qui ont déjà repéré le gîte, dans lequel ils se sentent bien cette année et qui veulent absolument l'avoir de nouveau l'année prochaine pour les fêtes."