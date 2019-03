60 demandeurs d'asile toujours sans solution d'hébergement à Cherbourg

Dans la Manche on estime à 500 le nombre de demandeurs d'asile

Cherbourg, France

L'association dénonce des conditions d'hébergements indignes et des démarches administratives de plus en plus compliquées.

A Cherbourg aujourd'hui, 60 demandeurs d'asile qui ont le droit à un hébergement sont sans solution. Certains sont hébergés par des bénévoles ou grâce à un financement solidaire, les autres appellent le 115 et se retrouvent dans des conditions précaires. Il y a toujours aussi la "jungle", le squat Nordez, où vivent entre 10 et 15 personnes, essentiellement des hommes isolés et en majorité afghans.

Démarches administratives de plus en plus longues et coûteuses

Par ailleurs, avec la régionalisation, les démarches pour les migrants relevant de la circulaire Dublin sont depuis le mois d'octobre 2018 centralisées à Rouen -au lieu de Saint-Lô- ce qui multiplie les transports et les coûts explique Claudie Rault-Verprey, de l'association Itinérance: "Entre Cherbourg et Rouen il faut prendre le train,

ça revient à 475 euros par mois pour des gens qui n'ont aucune ressource quand ils arrivent sur le territoire français.

Nous demandons le retour à la situation antérieure, c'est à dire des convocations à la préfecture de Saint-Lô, .où les personnes peuvent aller en bus pour 2,10 euros. Écologiquement et économiquement c'est beaucoup mieux."

Claudie Rault-Verprey, de l'association Itinérance © Radio France - Jacqueline FARDEL

Sur ces dossiers, l'association Itinérance attend un rendez vous avec le préfet de la Manche et organise un thé de la solidarité place Jacques Hébert à Cherbourg à 11h.

Dans la Manche on estime aujourd'hui à 500 le nombre de demandeurs d'asile