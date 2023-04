"60 euros pour une semaine de bonheur", dans le Pas-de-Calais l'asso 62Elles offre du répit aux mères seules

Parce qu'elles méritent aussi leurs vacances, mais n'en n'ont pas toujours les moyens. Dans neuf foyers monoparentaux sur 10 du Nord-Pas-de-Calais ce sont des femmes qui élèvent leurs enfants seules. Consciente de cette problématique, l'association 62Elles propose alors des programmes pour les vacances de printemps, d'été et d'automne qui ont recommencé cette semaine au Parc de loisir d'Olhain.

" Je suis la plus heureuse des mamans"

"Je suis la plus heureuse des mamans", sourit Isabelle. Elle fait partie des 160 personnes qui bénéficieront cette année des vacances proposées par l'association. A 49 ans, cette maman a élevé seule six enfants. Aujourd'hui, elle jongle entre plusieurs contrats comme intérimaire dans une société de transport. Elle est venue de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) avec Eve, Thomas et Océane encore à domicile. "Je découvre des choses que je n'ai jamais eu les moyens de faire. On n'a jamais pris l'habitude de partir en vacances... Mes enfants ne peuvent pas raconter à la maîtresse qu'ils sont partis en mobile-home, mais là ils auront des choses à dire!"

L'association, pilotée par la Délégation départementale aux droits des femmes, propose des séjours à une trentaine de familles entre ce printemps et l'automne. © Radio France - Salomé Pineda

Un séjour qu'Isabelle paye 60€ activités et repas compris pour quatre. C'est le CCAS de sa commune qui l'a mise en relation avec l'association 62Elles. "Ça fait du bien. En tant que maman seule on prend sur soit et on se rend auprès des services dont on a besoin...J'ai juste eu à remplir un document, l'assistante sociale a tout fait. 60 euros pour une semaine de bonheur c'est rien."

L'occasion de se rencontrer entre mamans

Parmi les activités de la semaine : le "wood art", de l'art urbain en pleine nature. Le concept : coller des photos-portrait en grand format, façon pour planter des silhouette grandeur nature un peu partout dans le parc. "Océane, alias Océ' a demandé un portrait d'elle entourée de chiens, en noir et blanc avec une couronne sur la tête", explique Jimmy l'animateur de l'atelier. "C'est de la libération, d'être en famille et de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire autrement", insiste Isabelle à ses côtés.

Eve, 19 ans regarde sa future œuvre qu'elle va recoller grandeur nature. © Radio France - Salomé Pineda

Un moyen de partager un moment entre parents et enfants, mais aussi un moyen de nouer des liens avec d'autres mamans "C'est le séjour qui nous a rapproché." Comme Isabelle, Virginie, 43 ans, vient de Vendin-le-Vieil, elle est la maman d'un grand garçon de 11 ans et de deux jumeaux. "On est dans un même contexte monoparental, avec certaines problématiques personnelles communes", souligne-t-elle. "Ça fait vraiment du bien d'en parler, d'être ensemble parce que dans la vie de tous les jours on en parle pas. Et on partage le même but : nos enfants.", renchérit Isabelle. A la fin de l'activité, chacun pourra ramener son œuvre à la maison.