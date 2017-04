60 personnes d’origine immigrée manifestent devant la préfecture de Saint-Étienne depuis lundi

Cette date du 3 avril n’est pas anodine, puisque c’est celle de la fin de la trêve hivernale des expulsions.

Ils étaient jusqu’ici logés dans le gymnase de Bellevue prévu par la préfecture dans le plan d’hébergement d’urgence. Seulement voilà une fois la date passée rien n’est prévu pour la continuité.

on est jeté dans la rue arbitrairement, pourquoi ne pas prolonger jusqu'au mois de mai Abdel d'origine algérienne

Installés sur le trottoir devant le bâtiment préfectoral, ils viennent principalement de tout l’arc méditerranéen et d’Afrique et leur plus grande peur aujourd’hui, c’est d’être expulsés sans autre forme de procès. Abdel est d’origine algérienne.

Abdel d'origine algérienne se fait le porte parole du groupe Partager le son sur : Copier

Regardez les enfants, on dort ou aujourd'hui ? on ne peut pas dormir dans la rue comme des chiens Sako d'origine Guinéenne

La préfecture de la Loire qui renvoie le dossier vers l’ofii, l’office français d’immigration et d’intégration dont le siège régional est à Lyon. Mais en attendant, les familles sont restées sur le trottoir devant la préfecture.

Une délégation de trois personnes a bien été reçue hier à la préfecture, mais aucune solution d’urgence n’a pu être trouvée et en attendant ils ont décidé de rester là.

Au dela de la date du 3 avril plus rien n'est prévu pour eux Partager le son sur : Copier

Pour en savoir plus

http://www.ofii.fr