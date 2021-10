60 policiers de plus pour la circonscription de Rouen-Elbeuf dès le début de l'année prochaine

60 fonctionnaires de police supplémentaires pour la Métropole de Rouen dès le premier semestre 2022. Voilà ce que viennent d'annoncer trois députés LREM par le biais d'un communiqué, ce mardi. Damien Adam, Sira Sylla, et Annie Vidal se réjouissent de ces créations de postes, nettes d'éventuels départs à la retraite ou de mutation, et qui "viennent en plus des effectifs actuels et s'ajoutent aux 48 effectifs supplémentaires annoncés sur la circonscription du Havre il y a quelques mois." 48 fonctionnaires de plus au Havre dont 20 seulement sont arrivés sur place, selon les informations données récemment par la préfecture de la Seine-Maritime.

Cette dotation supplémentaire sur l'agglomération rouennaise réjouit évidemment le syndicat de police FO Unité SGP Police. "Ca va permettre à nos collègues de souffler un peu et de renforcer les effectifs de voie publique" explique Frédéric Desguerre. Mais le compte n'y est pas, regrette le secrétaire régional Normandie du syndicat qui a récemment encore interpellé le ministre de l'Intérieur sur le sujet. "Il en manque encore 67", calcule Frédéric Desguerre. Depuis 2017, la circonscription Rouen-Elbeuf a perdu en effet 117 policiers.

A Elbeuf, le maire Djoudé Merabet se réjouit lui aussi de cette dotation supplémentaire, mais il attend d'en avoir confirmation par le Ministère et surtout de connaître la répartition des effectifs. Il aimerait aussi un peu plus de transparence sur le diagnostic effectué par les services de l'Etat. "Peut-être que le diagnostic pourrait nous dire qu'il en manque encore ?" s'interroge l'élu qui attend de voir car "pour l'instant ce ne sont que des annonces, on est aussi dans un temps politique où on entend des annonces tous les jours."