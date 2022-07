60 véhicules de la Seconde Guerre mondiale rassemblés à Marigny-le-Lozon pour une reconstitution historique

Ce rassemblement a demandé cinq années de préparation et de travail à travers la France et la Belgique, mais André Witmer, belge et principal organisateur de l'évènement est heureux de pouvoir réaliser un rêve qu'il avait depuis 15 ans. "C'est la première fois que cette opération est reconstituée. Nous sommes une centaine de personnes de Belgique, France, Suisse, Grande-Bretagne et aussi du Luxembourg. Tous des passionnés ayant des véhicules de la Seconde Guerre mondiale", explique André Witmer.

André Witmer, à gauche, organisateur de l'évènement et président de l'association de reconstitution de véhicules belge, BMVT. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Un évènement oublié de l'histoire

Pendant 5 jours, du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet, les 60 camions vont parcourir une portion de la route mythique que fut la "Red Ball Higwhay". Cette opération a été mise en place fin août 1944, par les Américains, après le débarquement de Normandie. L'objectif : ravitailler les troupes alliées pour leur permettre d'avancer vers l'est de la France.

"Nuit et jour, les 7.000 camions, empruntaient cette route, sans s'arrêter, sans faire de pause. Ils chargeaient et déchargeaient de la nourriture, des vêtements, des munitions : c'était épuisant. Aujourd'hui, cette opération a été oubliée, alors qu'il ne faut pas oublier que 75 % à 80 % des chauffeurs étaient afro-américains", précise André Witmer.

Le tracé de la route "Red Ball Express" empruntée par les alliées, fin août 1944. - Sting, Flappiefh — Fond de carte : France map Lambert-93

Chaque véhicule de l'opération est reconnaissable au rond rouge mis à l'avant, insigne présente aussi en 1944. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

700 kilomètres de route

Chaque participant à cette reconstitution possède son propre véhicule. Jeep, voiture, ou motos, tous ont servis pendant la Seconde Guerre mondiale et ont été rénovés pour cette opération gigantesque. Sous le soleil, le convoi va parcourir 700 kilomètres, jusqu'à la frontière belge.

Le convoi ira jusqu'à la frontière belge © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Le convoi fera des étapes à Argentan, Chartres, Fontainebleau et Soissons, où le public est attendu.