600 fidèles héraultais à la messe du pape François à Marseille

Gros boulot d'organisation au stade vélodrome ! Après le match de rugby de jeudi, le Vélodrome accueille ce samedi le pape et 57 000 fidèles ! Un évènement que ces 600 fidèles héraultais n'auraient raté pour rien au monde ! Ils se déplacent sur la journée pour assister à la messe du pape François au stade Vélodrome de Marseille. C'est Alain Jerez, diacre et directeur des pèlerinages du diocèse de Montpellier qui a organisé ce périple avec tous les fidèles. "Quand j'ai su que le pape venait à Marseille, j'ai commandé 1000 places. Finalement, nous n'avons obtenu que 600 places, car il y a beaucoup de demandes. Certaines personnes m'ont demandé de venir en bus, j'ai donc affrété huit bus, qui partent d'un peu partout dans le diocèse de Montpellier."

"Nous serons pile en face du pape"

Tous ces fidèles seront dans le virage Sud, un heureux hasard, se réjouit Alain Jerez. "Tous nos billets sont concentrés dans le virage Sud et le pape sera dans le virage Nord, nous aurons donc la messe juste en face de nous. Pourtant nous ne l'avons pas fait exprès." Parmi les spectateurs, il y a Stéphanie, une paroissienne de Jacou (Hérault). Avec son mari et ses six enfants, ils font le déplacement et cela lui tenait à cœur. "On fait le déplacement en bus. C'est important de vivre ça en famille car ce sont des moments de partage et de cohésion. Ce sont des moments forts aussi dans la fratrie. C'est de la logistique, mais ça rentre dans cette démarche d'aller à la rencontre du pape."

Si vous regardez la messe, vous pourrez peut-être distinguer les fidèles de l'Hérault. Ils seront nombreux à porter un foulard rouge du diocèse de Montpellier.