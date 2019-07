600 manifestants à Montpellier pour le 36ème samedi des gilets jaunes

Montpellier, France

Eux même étaient surpris de se retrouver plusieurs centaines en plein été sur le parvis de l'Opéra Comédie à Montpellier. Environ 600 gilets jaunes se sont rassemblés pour le 36ème samedi de mobilisation, rejoints par plusieurs dizaines de black blocs. Un défilé derrière une grande banderole "ça va péter" et sur fond de slogans anti Macron.

"Où est Steeve?"

Un slogan revient en boucle: "où est Steve?", ce jeune homme tombé dans la Loire à Nantes le jour de la fête de la musique après une charge de la police et porté disparu depuis. On retrouve cette question taguée sur les murs de la ville.

Une pancarte aussi pour Zineb Redouane, cette femme de plus de 80 ans morte à Marseille après avoir été blessée à sa fenêtre par une grenade lacrymogène.

De la casse à Antigone

Des heurts ont éclaté dans le centre ville près de la préfecture, puis dans le quartier Antigone, notamment devant la médiathèque Emile Zola. On compte pas mal de dégâts: vitres et abris de tram cassés, conteneurs renversés, poubelles incendiées. Trois policiers ont été blessés par des jets de projectiles, contusions pour deux d'entre eux et une large plaie au coude pour le troisième. La préfecture compte une interpellation.

La situation a été d'autant plus tendue que, au même moment, démarrait la Gay Pride, qui rassemble des milliers de personnes dans le centre ville. Finalement, un cortège a chassé l'autre, dans le calme, mêlant drapeaux tricolores et slogans anti Castaner.

Un mélange de slogans anti gouvernement et pro LGBT © Radio France - Marie Ciavatti

Rendez-vous en septembre

Ces débordements, Laurent ne les cautionne pas mais il veut se faire entendre. Lui qui a participé à presque toutes les manifestations depuis le début du mouvement avoue être étonné par une telle mobilisation: "ça veut dire que le gouvernement ne répond à nos revendications. Et avec ce qu'il annonce sur les retraites, la sécurité sociale, le chômage, j'espère que les gens vont réagir encore plus. J'appelle à venir manifester en septembre, privé et public tous ensemble.. et gilets jaunes".

