600 personnes rassemblées à Bordeaux dans la manifestation pacifique pro-Palestine

600 personnes, d'après la police, se sont rassemblées dans les rues de Bordeaux, ce samedi, après les récentes violences entre Israël et le Hamas. La manifestation a été pacifique et le cortège est parti de la place de la Victoire pour terminer devant l'hôtel de ville, place Pey Berland avec comme slogan : "Palestine vivra, Palestine vaincra."

"Il voit les bâtiments s'effondrer autour de lui"

Elisabeth a un très bon ami à elle qui vit à Gaza et il lui décrit en temps réel les bombardements autour de chez lui. C'est pour lui qu'elle est venue ce samedi : "Quand on connaît quelqu'un là-bas qui est vraiment au milieu des bombes et qui nous envoie tous les jours son témoignage, on se sent directement concerné." Les larmes montent et Elisabeth craque : "Il a peur pour lui, il voit les bâtiments s'effondrer autour de lui. Il m'a envoyé un message hier matin en me demandant pardon parce que si je n'ai plus de nouvelles de lui, c'est qu'il sera mort."

À ses côtés, Karam lève les bras au ciel. Il est Palestinien et il a dessiné la carte de son pays sur son visage ainsi que des larmes rouges sous son oeil droit car "la Palestine pleure ses morts". Ses cousins sont actuellement dans la bande de Gaza. "On est en contact et ils ont très peur car il y a des bombes tous les jours qui tombent près d'eux", raconte-t-il. Il se sent impuissant en vivant loin des conflits, dans un pays en paix : "Je suis à Bordeaux, ça me fait mal au coeur car je ne peux rien faire à part partager sur les réseaux sociaux et en parler."