600 militaires et 150 véhicules blindés déployés pour un exercice autour de Besançon, dans le Doubs

Pendant quatre jours, du lundi 14 et jeudi 17 juin, environ 600 soldats, 150 véhicules, des avions de chasse et huit hélicoptères réalisent un exercice militaire autour de Besançon dans le Doubs. "Carspach 2021", une manoeuvre d'ampleur qui vise à tester un nouveau mode de déploiement des blindés.

"Carspach 2021", c'est le nom de l'exercice en terrain libre inédit qui mobilise près de 600 soldats, 150 véhicules lourds et légers, huit hélicoptères et des avions de chasse près de Besançon, dans le Doubs. Entre Valdahon, Baume-les-Dames et Thoraise, les troupes vont s'affronter pour tester un nouveau mode de déploiement des blindés.

Un tel exercice n'avait pas eu lieu dans la région depuis deux ans et le début de l'épidémie du covid. Cela fait presque un an que le général Pierre-Yves Rondeau, commandant de la septième brigade blindée, prépare l'exercice. Tous les personnels mobilisés ont été choisis pour leur endurance.

Le soldat français est propre, dort et mange bien, sans ça, il ne fait pas bien la guerre"

Pour les nouvelles recrues, c'est une première. Alors, dimanche 13 juin, le général a rappelé quelques consignes : "le soldat français est propre, il se rase, il dort et mange, car sans ça, il ne fait pas bien la guerre", a affirmé le commandant des opérations aux 600 soldats alignés devant leurs véhicules blindés.

Des chars Leclerc, des blindés plus légers, un attirail impressionnant. Lors de l'exercice, un pont flottant devrait être déployé sur le Doubs et des avions de chasse devraient survoler Besançon.