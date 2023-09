61 PV pour un rassemblement de tuning interdit à Dourges dans le Pas-de-Calais

La police du Pas-de-Calais a dressé 61 procès-verbaux dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 septembre lors d'un rassemblement de véhicules "tuning" non autorisé. Chaque conducteur présent ce soir-là a écopé d'une sanction pour avoir bravé les arrêtés préfectoraux des 22 et 28 août 2023. Ils stipulent qu'est interdit " tout rassemblement de personnes et de véhicules dont l’objectif est de réaliser des démonstrations de tuning et running les week-ends de septembre 2023 : 1er – 4 septembre / 8 - 11 septembre / 15 – 18 septembre / 22 – 25 septembre / 29 septembre – 2 octobre".

Ces arrêtés préfectoraux concernent plusieurs secteurs des arrondissements de Lens et de Béthune. Ils sont renouvelés régulièrement depuis plusieurs mois pour éviter un nouvel accident. Le 11 septembre 2021, une course de vitesse entre participants à un rassemblement de tuning dans la zone industrielle des « Portes du Nord » à Libercourt avait provoqué la mort d'un jeune homme de 19 ans, renversé par une voiture.

Zones concernées par l'interdiction :

Arrondissement de Béthune

l’avenue de Londres à Douvrin ;

l’avenue de Sofia à Billy-Berclau ;

la D163 entre les ronds-points de l’avenue de Sofia à Billy-Berclau et l’établissement WEILROD ;

les abords du parking Intermarché situé sur la ZAC du Beau Pré le long de la RD937 à Verquin.

Arrondissement de Lens