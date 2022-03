65 000 collectés grâce au concert et à la vente aux enchères à Nîmes "Ensemble pour l'Ukraine"

Emmenés par le directeur du Conservatoire de Nîmes, débordant d'énergie et d'enthousiasme, les musiciens rassemblés ce samedi soir au Théâtre de Nîmes ont rendu le plus beau message de soutien possible pour toutes les victimes de la guerre en Ukraine. La Ville avait organisé une opération « Ensemble pour l’Ukraine » en deux temps : d'abord une vente aux enchères d'œuvres donnés par des artistes, puis un concert à la fois classique et moderne. Au total, ce sont 65 000 euros qui sont collectés et immédiatement reversés à la Croix-Rouge, pour venir en aide à la population ukrainienne.

Près de 49 000 euros ont été rassemblés lors de la vente aux enchères d’œuvres d’art à Carré d’Art et 16 000 € lors du concert solidaire au Théâtre Bernadette-Laffont. Parmi les 40 œuvres ayant trouvé preneur, on notera les tableaux « L’intrus » de Jorge Colomina et « Le pic Saint-Loup vu de Beaulieu » de Vincent Bioulès, le signataire de l’affiche de la Feria 2022, respectivement vendus 2 200 € et 9 500 €, mais aussi une photographie de Jean Dieuzaide, cédée contre 1 500 €, ou une œuvre de Claude Viallat, qui vient de servir pour l’affiche du dernier Festival des Ecrans Britanniques, vendue 16 500 €.