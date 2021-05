Insolite : 65 ans plus tard, une Charentaise va retrouver sa mère qui la croyait morte à la naissance

Aujourd'hui encore, Patricia et sa mère ne se parlent qu'à distance

Patricia est née à Rochefort, en mars 1956. Son père biologique, un soldat américain basé à La Rochelle, a quitté Yvette quand il a appris qu'elle attendait leur deuxième enfant. Une autre fille, née un an avant Patricia, est décédée à l'âge de cinq ans. Après l'accouchement, Yvette a cru que Patricia était morte en couches, et elle est partie aux Etats-Unis avec son compagnon avec lequel elle vit toujours dans le Maryland. Elle a été recueillie par une famille d'accueil qui ne voulait pas parler des circonstances de sa naissance.

Pas encore de retrouvailles à cause de la COVID 19

Devenue jeune fille, Patricia a commencé les démarches : DASS, recherches dans l'intérêt des familles, "Perdu de vue" de Jacques Pradel, puis test ADN américain "My Heritage", et même un détective privé qui a retrouvé Yvette en Janvier 2020. Depuis, Patricia n'a pas pu voir sa mère à cause du coronavirus. Elles se parlent tous les deux jours par téléphone. Patricia vient d'acheter ses billets pour le Mexique où elle devra respecter une quatorzaine avant de s'envoler pour les Etats-Unis. Le jour des retrouvailles est prévu le 25 Juin, dans un mois, dans le Maryland.