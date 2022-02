65 euros d'augmentation pour 500 salariés du groupe Trigano à Tournon-sur-Rhône

Une première victoire pour les syndicats du groupe Trigano de Tournon-sur-Rhône. Après la dernière négociation annuelle obligatoire du mardi 1er février 2022, les syndicats ont obtenu 4,1 % de plus pour les bas salaires.

4,1 % de plus, cela représente 65 euros d'augmentation pour 500 salariés de l'entreprise Trigano de Tournon-sur-Rhône. Depuis septembre 2021, il y a eu plusieurs négociations salariales chez le fabricant de camping-car, basé à Tournon en Ardèche mais la dernière vient d'aboutir sur cet accord. Les salariés indiquaient ne pas avoir touché l'intégralité de la prime Macron et il y a 15 jours les syndicats ont appelé le personnel à cesser le travail.

Cet accord a été conclu après six réunions de négociation. Ces augmentations varient en fonction des paliers : +3,3 % pour les plus hauts salaires puis + 3,6 % pour le troisième palier, 3,8 et 4,1 % pour le dernier palier.

Pour Aurélien Guichet délégué CGT à Trigano c'est une bonne nouvelle, mais il faudra rester vigilant. Il réagit :" c'est vrai que les salariés sont plutôt satisfaits. Après nous on a les chiffres de l'entreprise Trigano et il y a eu de grosses remontées de dividendes sur l'année 2021. Les salariés ont cette notion en tête. Alors effectivement nous avons eu les 65 euros mais pour beaucoup de personnes ce n'est pas suffisant. Nous avons tenu à ce que soit précisé dans cet accord que si l'inflation devenait trop importante nous pourrions rediscuter des salaires avec la direction."

Au 30 septembre 2021, le salaire brut du premier palier s'élevait à 1580 euros. Les salariés du premier collège de Tournon-sur-Rhône devraient percevoir cette augmentation fin mars de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2022.