66 écoles de Vaucluse accueillent des enfants de personnel médical

Plusieurs centaines d'enseignants volontaires accueillent dans 66 écoles de Vaucluse des enfants de personnel médical. Gants, masques et gel sont fournis. Les enseignants repoussent le climat de stress et appliquent distance sociale et lavage des mains.

En Vaucluse, 66 écoles sont exceptionnellement ouvertes en cette période de confinement pour accueillir les enfants du personnel médical et de toutes celles et ceux qui travaillent à l’hôpital ou dans des services de santé.

Pour assurer également l'encadrement des enfants le weekend et pendant les congés de printemps, prés de 350 enseignants de Vaucluse se sont portés volontaires.

Il ne s'agit pas de faire vraiment classe mais de proposer une garderie éducative à ces enfants dont les parents sont très sollicités. Entre 150 et 200 enfants sont accueillis depuis une semaine mais chaque jour le le nombre d'enfants varie selon l'emploi du temps des parents.

Privilégier les classes proches des lavabos

5 enfants à l'école un jour, 10 le lendemain, tout dépend du planning de l’hôpital, de la maison de retraite où papa ou maman travaille. Les enfants des infirmières, pharmaciens, ambulanciers ou assistantes de vie des personnes âgées ou handicapées sont aussi accueillis. Les parents doivent présenter un justificatif professionnel. Pour éviter la contamination, 10 enfants maximum pour le directeur de l'Education Nationale en Vaucluse Christian Patoz : "au onzième enfant qui arrive, les enseignants créent deux groupes de cinq et six enfants pour limiter les contacts mais dans beaucoup d'écoles de Vaucluse, on a seulement deux ou trois élèves par jour en cette période de confinement".

Pas un centre aéré ni vraiment une école mais un lieu sans stress

A Avignon, dans l'école la plus proche de l’hôpital, les enseignants ont choisi de s’installer dans les salles du rez de chaussée, celles qui sont équipés de lavabos pour se laver régulièrement les mains. Chaque élève a sa boite à crayons : personne d'autre n'y touche. Gants, masques et gel sont fournis. Les enseignants les portent parfois et privilégient les exercices au tableau pour ne pas s'approcher des enfants.

Le directeur de l'Education Nationale en Vaucluse Christian Patoz précise que "ce n'est pas un centre aéré. On n'est pas juste dans l'occupationnel et le ludique, encore qu'il en faille. On vise à stabiliser les acquis antérieurs. On essaie de maintenir les enfants dans un climat agréable et de ne pas communiquer de peur et de stress".

En Vaucluse, 350 enseignants sont volontaires pour assurer dans leurs écoles ce qu'ils appellent "une solidarité normale" en cette période de pandémie.