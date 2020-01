68 % des Alsaciens favorables à la création d'une nouvelle région hors du Grand Est

Alsace, France

Les sondages se suivent et se ressemblent depuis plusieurs années. Celui présenté par l'IFOP ce mardi 7 janvier à Strasbourg donne une nouvelle fois du grain à moudre aux alsaciens qui ne veulent plus entendre parler du Grand Est.

Deux tiers d'entre eux (68%) souhaitent que la CEA, (la Collectivité européenne d'Alsace) qui doit voir le jour le 1er janvier 2021 devienne une vraie région, hors du Grand Est. Un chiffre stable par rapport au précédent sondage effectué en 2018. D'ailleurs, seulement un alsacien sur deux (54%) a entendu parler de cette CEA.

Plus de la moitié des alsaciens favorables à la création d'un nouveau parti politique régionaliste

L'autre enseignement de ce sondage est que les alsaciens souhaitent à 55% la création d'un nouveau parti politique régional. Ce qui traduit une défiance vis à vis des partis politiques traditionnels. Les plus favorables sont les jeunes de 18-24 ans et les ruraux. A noter aussi une plus grosse proportion de haut-rhinois par rapports aux bas-rhinois.

Cependant, ils ne sont que 57% à dire qu'ils voteraient pour ce parti lors des prochaines élections, dont seulement 22% à répondre "oui certainement" et 35% "oui probablement"