Les vacances d'été approchent à grands pas et vous êtes de plus en plus nombreux à prévoir de partir. Selon le baromètre annuel de l'institut Ipsos pour Europ Assistance, prés de 70% d'entre vous s'accorderont une pause au soleil en juillet et en août. C'est un record.

Nous sommes les champions d'Europe des vacances d'été devant les Autrichiens, les Suisses et les Anglais. Selon Le Parisien / Aujourd'hui en France qui publie le dernier baromètre de l'institut Ipsos pour Europ Assistance, 69% des français vont partir en juillet et en août. C'est 4 points de plus que l'année dernière et un record depuis 2012.

Les plages françaises toujours très prisées

Comme les années précédentes, 60 % des familles restent en France pour les vacances d'été et privilégient les plages de l'hexagone. 21% font une pause à la campagne et 18% à la montagne. Pour ceux qui partent à l'étranger, l'Espagne arrive en tête des destinations suivie par l'Italie et le Portugal. Cette année, les français ont choisi de partir plus mais moins longtemps : 2 semaines en moyenne contre près de 3 semaines en 2016.

Un budget de 1993 euros par famille

En vacances, les français sont plutôt économes. Ils prévoient 1993 euros de budget par famille tandis que les Suisses, les Autrichiens, les Allemands et les Belges consacrent tous en moyenne plus de 2000 € pour l’ensemble de leurs dépenses de vacances. Côté hébergement, 31% des français vont séjourner chez des proches pour faire des économies, 31% également choisissent l'option hôtel ou hôtel-club. Dernier enseignement de ce baromètre : vous êtes dans l'ensemble très prévoyants. 40% d'entre vous réservent leur hébergement plus de 4 mois à l'avance. Histoire d'avoir déjà la tête en vacances !