EN IMAGES : Soixante-neuf nouveaux émoticônes disponibles sur Internet et smartphone en décembre

Soixante-neuf nouveaux émoticônes seront disponibles en décembre pour agrémenter SMS, messages et autres tweets. La liste des images a été officialisée ce mois de juin et transmise aux concepteurs de logiciels et fabricants de smartphones.

Girafe, brocoli, casquette, bretzel, chaussettes rayées... Ceci n'est pas une liste de courses mais les nouvelles créations qui font parties des soixante-neuf émoticônes qui seront disponibles en décembre sur smartphones et internet. Une liste qui vient d'être transmise ce mois de juin aux concepteurs de logiciels de navigation sur Internet et aux fabricants de smartphones.

La liste de 69 nouveaux émoticônes avait été dévoilée en mars dernier © Visactu - Visactu

Cette liste avait été dévoilée en mars dernier par le très sérieux "consortium Unicode". Quatre fois par an, les géants d'Internet (Facebook, Apple, Google….) et les représentants de quelques pays se réunissent pour décider des futurs émoticônes à développer et qui seront par la suite disponibles sur Internet et smartphones.

Parmi les nouveautés, neuf nouveaux smileys, six personnes dont un femme voilée, six emojis "activités", quatorze personnes fantastiques dont des vampires, cinq vêtements, ou encore treize aliments et boissons.