La colère des chauffeurs de bus de la Sodetrav ne retombe pas : 6ème jour de grève dans le Var

Ils avaient prévenu, ils ne lâcheront rien avant d'avoir obtenu gain de cause. Une partie des 200 chauffeurs de bus de la Sodetrav sont toujours en grève ce mardi, pour le 6ème jour consécutif. Elle a débuté jeudi dernier. La Sodetrav est une compagnie de transport, sous-traitant de la Régie Mixte des Transports Toulonnais, dont les bus circulent sur le bassin toulonnais et sont ceux qui relient Toulon à Hyères. La société fait aussi du transport scolaire à Cogolin et Saint-Maximin. Trois lignes sont principalement impactées par la grève : la 29, 39 et 103. Ces trois lignes partent de la gare routière de Toulon direction Hyères.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Principale revendication : une hausse de salaire

La principale revendication des chauffeurs en grève est la hausse de salaire. Ils réclament de passer d'environ 1350 euros net par mois à 1500 euros net. Le salaire actuel est trop bas par rapport à la pénibilité assure Oualid Bouachir, conducteur à la Sodetrav et délégué syndicale CGT au sein de la société. "C'est un ras-le-bol, on se dit pourquoi continuer à faire ce métier-là avec toutes les contraintes et tous les risques et en gagnant le smic. C'est pour cela que l'on demande une hausse. C'est 100-150 euros, mais pour le métier que l'on fait, je ne pense pas que ce soit volé. Parce qu'il faut venir les faire les huit heures, maintenant sur le bassin toulonnais c'est de plus en plus compliqué : le comportement des gens, les routes, les horaires décalés, on peut commencer le matin tôt, finir tard le soir, les scolaires qui vont faire un petit bout le matin, un petit bout le soir. Pour la plupart des conducteurs aujourd'hui, c'est très compliqué."

ECOUTEZ - Oualid Bouachir, délégué syndical CGT à la Sodetrav, réclame une hausse de salaires Copier

"On tourne avec des véhicules qui ont plus d'un million de kilomètres"

Les conducteurs en grève ont également une autre revendication, qui concerne leurs conditions de travail. Ils exigent d'avoir rapidement de nouveaux bus, en bien meilleur état que ceux actuels. "On tourne avec des véhicules qui ont plus d'un million de kilomètres, il y a une très très grosse usure, c'est quasiment impossible de conduire avec" déplore Oualid Bouachir. "De l'extérieur, vous allez voir que les véhicules sont assez propres, à l'intérieur aussi. Mais après, nous au poste de conduite, on le ressent directement. Ce sont des sièges qui ont également énormément d'heures et ce sont tous les types de personnes qui passent dessus donc le siège s'abime et le véhicule aussi et c'est ce qui nous pose énormément de problèmes aussi. On est pratiquement tous cassés, avec des problèmes de dos."

ECOUTEZ - Oualid Bouachir, délégué syndical CGT à la Sodetrav, déplore l'état actuel des bus de la société. Copier

Nouveau rassemblement ce mardi à Toulon

Les syndicats ont été reçus vendredi dernier à Hyères par la direction de Sodetrav, sans résultat satisfaisant selon eux. Un nouveau rassemblement est prévu ce mardi devant le siège de la métropole, à Toulon. Dans un message posté sur Facebook, la CGT "demande, dans l'urgence, une réunion en préfecture et à TPM afin de sortir d'un conflit qui n'a que trop duré faute de volonté de la Direction de la SODETRAV, de vouloir réellement négocier sur les salaires."