Un exercice militaire historique dans le sud de la France, 7.000 soldats mobilisés

Cela faisait 30 ans que l'armée française n'avait pas mené un exercice militaire d'une telle ampleur. Ce dimanche 26 février, au petit matin, des chars ont débarqué dans le port de Frontignan jusqu'à Sète (Hérault). Leur objectif : investir une zone ennemie et prendre le plus de terrain possible. Le nom de cet exercice historique : Orion23. Plus de 7.000 soldats sont mobilisés et déployés sur 14 départements du sud de la France, afin de s’entraîner avec leur matériel et dans des conditions réalistes.

ⓘ Publicité

Les différents corps d'armée sont mobilisés pour cet exercice grandeur nature avec 2.300 véhicules, dont 400 de combat et 40 hélicoptères. L'opération durera jusqu'au 11 mars en Occitanie avec un calendrier bien précis.

L'exercice est prévue jusqu'au 11 mars 2023 - Ministère des Armées

Des zones interdites d'accès

La zone d’action héraultaise comprend un front de 40 km. Bordé à l’ouest par Béziers (ville exclue de l’exercice), à l’est par Montpellier (ville exclue de l’exercice), au nord par Clermont-l’Hérault (ville exclue de l’exercice) puis par le littoral compris entre Sérignan, Agde, Sète et Villeneuve-lès-Maguelone. Certaines zones sont interdites d'accès comme le massif forestier de la Gardiole du 24 février au 4 mars inclus.

La dernière partie de l'exercice Orion23 aura lieu au printemps, cette fois-ci dans le nord-est de la France. 12.000 militaires seront mobilisés. L'armée française répétera ensuite cette opération tous les trois ans.