"7 à 9 euros de l'heure pour un sapeur-pompier, ce n'est plus possible" selon Denis Bouad, sénateur du Gard

Les deux méga-feux qui ont dévoré plusieurs milliers d'hectares en Gironde ont relancé le débat sur le manque de moyens matériels et humains dans la lutte contre les incendies en France. Si le chef de l'État, Emmanuel Macron a reconnu mercredi qu'il faudrait, "de manière à peu près sûre", plus d'avions, Denis Bouad l'appelle aussi à revoir la politique de recrutement des sapeurs-pompiers, pour rendre le volontariat plus attractif. Le sénateur du Gard était l'invité du journal de 8h, ce jeudi matin, sur France Bleu Gard Lozère.

France Bleu Gard Lozère : Plusieurs casernes du Gard, celle du Mont-Aigual et celle de Saint-Laurent-du-Gard ont lancé un appel au recrutement sur les réseaux sociaux, en pleine saison des incendies. Pourquoi est-ce si compliquer d'attirer des volontaires ?

Denis Bouad : Comment voulez-vous mobiliser des gens à aller travailler le week-end ou à partir de leur entreprise, en semaine, pour aller faire des permanences dans les centres de secours, et ce pour 7, 8 ou 9 euros ? Aujourd'hui, cette rémunération horaire n'est plus possible. C'est l'une des raisons qui font que les casernes dont vous avez parlé peinent à recruter. Et quand on voit les incendies en Gironde, avec des flammes à plus de 30 mètres et des températures à des milliers de degrés, on comprend très bien que sapeur-pompier, c'est un métier difficile qui mérite d'être reconsidéré.

"Quand on voit les incendies en Gironde, avec des flammes à plus de 30 mètres et des températures à des milliers de degrés, on comprend très bien que sapeur-pompier, c'est un métier difficile qui mérite d'être reconsidéré." - Denis Bouad, sénateur du Gard

Interview de Denis Bouad, sénateur du Gard Copier

Vous voulez aussi que les SDIS soient exonérés de certaines taxes, pourquoi ?

Pour les aider à se financer ! Aujourd'hui, ce sont les départements qui le font. Et par exemple, lorsqu'ils achètent certains véhicules, ils doivent s'acquitter, par exemple, du malus écologique. Vous trouvez ça normal ? Si les SDIS n'avaient pas à payer de TVA, par exemple, sur toutes les petites fournitures qu'on achète pour aller faire du secours à la personne, ils feraient une économie de deux millions d'euros par an. Je trouve ça purement scandaleux.