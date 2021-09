7% des Français et des Côte-d'Oriens ne savent ni lire, ni écrire

En France et en Côte-d'Or l'illettrisme concerne une part non négligeable de la population : environ 7% de personnes qui ne savent ni lire, ni écrire selon une enquête de l'INSEE. Décrétée "grande cause nationale" des associations leur viennent en aide comme la Ligue de l'Enseignement de Côte-d'Or.

En France et en Côte-d'Or, 7% des gens ne savent ni lire ni écrire malgré le fait qu'ils aient été à l'école. Cela s'appelle "l'illettrisme" un handicap décrété grande cause nationale il y a quelques années. Ce mal est toujours d'actualité en 2021, tant et si bien que des journées nationales sont organisées cette semaine partout sur le territoire dont chez nous en Côte-d'Or.

Il s'agit entre autre de rappeler que l'illettrisme n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. C'est le message de notre invité du jour Julien Phor, coordinateur "Formations" à la Ligue de l'Enseignement en Côte-d'Or.