7 élus du Cambrésis se remobilisent contre la possible fermeture de la trésorerie d'Avesnes sur Aubert

Motions, pétitions, lettres à Gérald Darmanin encore ministre des comptes publics, conférence de presse commune à l'automne n'ont pas suffi. Les 7 maires de Saint-Aubert, Villers en Cauchies, Avesnes les Aubert, Rieux en Cambrésis, Quiévy, Saint-Hilaire lez Cambrai et Saint Vaast en Cambrésis se remobilisent pour sauver leur trésorerie menacée de disparition l'année prochaine au profit d'un accueil de proximité dans le cadre de la réforme des finances publiques. Un accueil dont on ne connait encore pas les contours, mais qui suscite de nombreuses craintes.

Ils dénoncent dans une lettre au directeur régional des finances publiques "des ajustements mineurs" sur la seconde version du projet. Et même si une nouvelle phase de concertation est déjà programmée à la rentrée avec les services de l'état, ils ont décidé de monter au créneau, car pour eux le projet est déjà bien ficelé.

Après la disparition de la Poste, de Pôle Emploi ou encore de la CAF, ils refusent de voir partir le dernier service public dans ce secteur rural

On a traversé une crise sans précédent qui a montré qu'on a véritablement besoin de services de proximité, de lien social, donc nous on dit stop, ça suffit, il nous faut lutter contre cette politique déshumanisée, qui supprime à l'envie tous les services publics de proximité, Alexandre Basquin , maire d'Avesnes les Aubert

Les élus s'inquiètent pour les usagers mais aussi pour les communes, notamment pour les petites communes comme Saint-Vaast en Cambrésis où le maire Stéphane Jumeaux n'a qu'une secrétaire, et pas de service comptabilité

A certains moments dans la vie d'une commune, il y a des questions un peu plus techniques, on s'appuie beaucoup sur la trésorerie. Et on a peur avec cette réorganisation que ça soit beaucoup plus compliqué, parce que je pense pas qu'on soit affilié à une personne bien spécifique qui répondra à nos questions