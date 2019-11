7 maires du Cambrésis main dans la main pour sauver leur trésorerie

Les maires de Saint-Aubert, Villers en Cauchies, Avesnes les Aubert, Rieux en Cambrésis, Quiévy, Saint-Hilaire lez Cambrai et Saint Vaast en Cambrésis mobilisés pour sauver leur trésorerie

Avesnes-les-Aubert, France

Ils ont voté des motions, fait signer des pétitions, et interpellé le ministre nordiste des comptes publics Gérard Darmanin pour dénoncer ce plan de réorganisation des finances publiques. Et ils ont aussi tenu la semaine dernière une conférence de presse commune, tous en écharpe tricolore et avec des panneaux "Ensemble mobilisés pour notre perception".

D'ici 2022, les 7 trésoreries des 116 communes de l'arrondissement risquent de disparaître au profit d'un service de gestion comptable recentré à Cambrai, de 5 conseillers des collectivités locales et de 7 "accueils de proximité".

Après les fermetures des bureaux de Poste, des permanences de Pôle Emploi, ou de la CAF , les élus refusent de voir partir un des derniers services publics dans un secteur où il existe de gros problèmes de mobilité,

C'est un nouveau coup de couteau pour les territoires ruraux, ça fait mal ! alors que les mouvements sociaux de ces derniers mois montrent et pointent du doigt ce besoin de proximité, tout l'inverse est organisé, Alexandre Basquin, maire d'Avesnes les Aubert

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

En plus des déserts médicaux, le maire de Saint-Vaast-en Cambrésis, Stéphane Jumeaux craint "un désert administratif" pour ses 906 administrés. Il pense surtout aux personnes âgées qui ne maîtrisent pas forcément internet et qui ont besoin d'interlocuteurs de proximité pour régler leurs problèmes d'impôts.

Tous les élus redoutent aussi des difficultés pour gérer au quotidien les comptes publics de leurs communes, ils ont une relation privilégiée avec les 4 fonctionnaires de la trésorerie, les problèmes peuvent être réglés dans la journée assure Michel Moussi, le maire de Rieux en Cambrésis. Demain avec des interlocuteurs qui ne seront pas forcément les mêmes à Cambrai, ce sera beaucoup plus compliqué selon eux.

Après les motions, les pétitions, les 7 élus n'excluent pas d'organiser d'autres actions pour sauver leur trésorerie