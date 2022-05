7 nouvelles plaintes déposées dans l'affaire Buitoni : "Des excuses ne suffiraient pas", réagit un avocat

Sept nouvelles plaintes sont déposées, ce vendredi 27 mai, dans l'affaire des contaminations à la bactérie E. coli. Elles seraient liées à la consommation de pizzas Buitoni produites à Caudry, près de Cambrai. Ces plaintes rejoignent une trentaine d'autre plaintes déposées dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le paquet de Paris le 12 mai dernier.

Au total, 56 personnes ont été contaminées, deux enfants sont décédés. Les Hauts-de-France sont la région la plus touchée, avec 12 cas comptabilisés.

Me Richard Legrand, avocat des familles qui déposent plainte ce vendredi était l'invité de la matinale de France Bleu Nord.

Quel est le profil des familles que vous représentez ?

Ce sont des familles qui ont eu des formes graves, chez de jeunes enfants d'une dizaine d'années, et qui souffrent d'insuffisance rénale entre autres. Malheureusement, ce genre de symptôme peut suivre un enfant toute sa vie.

Sept plaintes déposées, cela ne veut pas forcément dire sept victimes ?

Je représente deux familles au sein desquelles plusieurs personnes sont tombées malades. D'autant que ce ne sont pas toujours des victimes directes qui déposent plainte, des proches peuvent aussi déposer plainte toute en se constituant partie civile.

Je suis déjà en contact avec d'autres familles, avec qui on prépare des dépôts de plaintes. Le nombre de parties civiles va donc augmenter dans les semaines à venir.

Les contaminations ont eu lieu en janvier, la vague de plaintes est en train de commencer, pourquoi un tel délai ?

Il faut préparer d'abord les dossiers, en s'entourant de médecins experts, cela prend du temps. Et surtout, il fallait pour que les familles puissent se constituer parties civiles qu'une information judiciaire soit ouverte. C'est maintenant chose faite depuis le 12 mai.

Avec ces nouveaux dépôts de plaintes, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les familles ?

On va enfin pouvoir avoir accès au dossier d'instruction, donc aux éléments d'enquête, par exemple ceux sur les perquisitions menées à l'usine de Caudry et au siège de Nestlé France (propriétaire de Buitoni, ndlr) à Issy-les-Moulineaux. Il reste encore des zones d'ombre, c'est un vrai puzzle, nous essayons de reconstituer les faits, ce qui s'est vraiment passé. L'accès au dossier est capital pour faire avancer la procédure.

La direction de Nestlé est restée très discrète depuis le début de l'affaire, contrairement à celle de Ferrero qui s'exprime ce vendredi dans les colonnes d'Aujourd'hui En France en s'excusant publiquement auprès des familles victimes de salmonellose après avoir consommé des Kinders contaminés. Est-ce que les familles que vous représentez attendent aussi de la part de Buitoni des excuses publiques ?

Si il y avait des excuses, elles arriveraient beaucoup trop tard et ne suffiraient pas. Les familles n'attendent pas des excuses, elles attendent que des mesures soient prises pour que ce genre de drame ne se reproduisent plus. Plus de contrôle au sein des chaînes de production, plus de moyens pour ces contrôler, mais il faut aussi que les alertes soient mieux prises en considération. Il y a eu des alertes à Caudry dès le mois de mai 2021, rien n'a été fait. Les familles demandent aussi des indemnisations financière à hauteur de leur préjudice.