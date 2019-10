7 tonnes de nourriture pour le refuge animalier de Oisemont dans la Somme

Ce jeudi 17 octobre, plusieurs tonnes de nourriture ont été livrées au refuge animalier de Oisemont. Une initiative de la fondation 30 millions d'amis et de la marque Pedigree. L'objectif de l'opération est d'améliorer le bien-être des chiens de refuges et favoriser les adoptions responsables.

Le refuge "Oisemont Protection Animale" a reçu plus de trois tonnes de croquettes pour chien ce jeudi 17 octobre, une deuxième livraison est prévue d'ici deux semaines. A l'origine de ce don, l'opération "Agir pour l'adoption", un partenariat entre la fondation 30 millions d'amis et l'entreprise Pedigree. L'opération a été mise en place il y a cinq ans pour améliorer les conditions de vie des chiens de refuges et favoriser les adoptions responsables.

Au total, 152 refuges soutenus par 30 millions d'amis bénéficient de l'opération, dont trois dans le département de la Somme (Oisemont, Amiens et Buigny-Saint-Maclou).

Face au nombre grandissant d'abandons, cette opération permet au refuge de Oisemont de sortir la tête de l'eau puisque ce don représente neuf mois de repas pour les pensionnaires. La nourriture est le poste de dépense le plus important juste après les frais vétérinaires.

Le site internet de l'opération qui veut également faciliter l'adoption responsable, rassemble près de 1000 profils de chiens qui attendent une famille d'accueil. Vous pouvez trouver votre futur animal de compagnie grâce à une recherche multicritères selon la région, la race, ou encore la taille.