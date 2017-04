70 adhérents pour la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne en Sarthe

VIDEO : Claire Corvée, trésorière de l'association en Sarthe nous parle des actions de la JOC et du rassemblement parisien de ce samedi.

200 personnes de la Sarthe vont faire le déplacement ce samedi à Paris pour le rassemblement de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Claire Corvée, la trésorière en Sarthe revient sur l'activité de l'association.

Des temps de réflexion et d'échanges

"En Sarthe, on a 70 adhérents et on fait des actions pour changer la société" nous dit Claire Corvée, la trésorière de la JOC en Sarthe, "on se rencontre, on échange et on partage. Et du coup, ça permet aux jeunes de grandir en se responsabilisant. On fait aussi de la distribution de tracts et du remplissage d'enquêtes. Ça permet aux jeunes de s'épanouir. Ce sont des groupes de réflexion. En général, on est quatre, cinq par équipes, et on travaille sous forme de Voir, Juger, Agir. Donc au début, Voir : on partage notre vie du quotidien sur un thème. Ensuite, Juger : soit si on est croyant sur un texte d'Évangile ou sinon on prend un autre texte. Et enfin sur Agir : on fait des actions concrètes pour changer ce qui ne va pas. Ma dernière réflexion, c'était sur le travail. Et oui, on peut venir à la JOC, même si on n'est pas chrétien et si on n'est pas ouvrier.

200 sarthois au rassemblement parisien de la JOC

Un rassemblement national est prévu ce samedi à Paris, autour du thème "l'autonomie et le travail digne". "C'est ce qui revient régulièrement dans nos échanges" poursuit Claire Corvée, la trésorière de la JOC en Sarthe, "beaucoup de jeunes ont du mal à trouver du travail ou encore un emploi stable et digne. C'est à dire un emploi peu stable et peu rémunéré. Et aujourd'hui, il est difficile d'envisager un avenir. Lors du rassemblement de samedi, nous allons faire un cahier de doléances que nous remettrons au futur président de la république".