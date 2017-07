70 ans après, Sète se souvient de l'Exodus

La ville de Sète (Hérault) commémore ce dimanche le 70ème anniversaire de l'Exodus.Ce bateau a quitté le port dans la nuit du 10 au 11 juillet 1947 avec 4500 juifs. Ils souhaitaient se rendre en Palestine.

L'Exodus a quitté le port de Sète dans la nuit du 10 au 11 juillet 1947, destination la Palestine alors sous mandat Britannique. A bord il y avait 4554 juifs rescapés des camps d'extermination de la Shoah. Ils rêvaient de rejoindre la Terre promise.

A cette époque il y a beaucoup de bateau dans le port de Sète mais l'Exodus ne passe pas inaperçu. Ce navire à vapeur de 98 m de long était prévu pour embarquer 700 passagers. Ils étaient 6 fois plus nombreux se souvient Carmen Bély une sétoise, elle avait 13 ans et se trouvait sur le quai avec son pére:

Nous sommes arrivés devant ce bateau , il y avait des grappes humaines dessus c'était insoutenable. J'y repense tout le temps.

André Aversa lui était déjà charpentier de marine. Il avait été missionné pour aménager des couchettes très sommaires dans le bateau.

Yossef passager de l'Exodus n'était jamais revenu à Séte

"Nous n'avions presque rien a manger, il était impossible de se laver, les toilettes c'était horrible" raconte Yossef Bayor l'un des passagers âgé de 15 ans à l'époque.

On a pu vivre dans ces conditions car c'était très organisé, très carré à bord de l'Exodus. Il n'y avait pas de disputes , nous rêvions tous de la même chose, atteindre Israel.

Malheureusement en arrivant à Haifa après une semaine de navigation, les passagers sont refoulés par les Britanniques qui ne voulaient pas d'une immigration illégale. Ils seront transférés à bord de trois bateaux prison, retour à la case départ. Mais leur épopée a marqué l'histoire et pesé sur le plan de partage de la Palestine quelques mois plus tard. Ce drame a débouché sur la création de l'état d'Israel en 1948.

Au programme ce dimanche matin, une cérémonie à 10h30 sur le Môle St Louis à Sète en présence de témoins et de survivants de cette époque et de personnalités comme le Grand Rabbin de France et le président national du CRIF. Une plaque sera posée pour rappeler le départ de l'Exodus.