Dordogne, France

Les Périgourdins font confiance aux policiers. C'est le résultat de l'enquête lancée par la préfecture de la Dordogne sur la police de sécurité au quotidien. On y découvre notamment que les habitants de la Dordogne se sentent globalement en sécurité.

A la question "Dans la vie de tous les jours, est-ce que vous vous sentez en sécurité" 47,7% ont répondu "assez" en sécurité, 17% "tout à fait".

Mais ce sentiment varie en fonction des moments de la journée, 50,3% des sondés se sentent moins en sécurité la nuit et aussi du lieu, 55% se sentent en insécurité dans la rue.

Des difficultés pour joindre les gendarmes et les policiers

Les résultats du questionnaire montrent aussi que les Périgourdins ont du mal à joindre les policiers ou les gendarmes. 36,8% des réponses jugent les services "peu" accessibles et 14,2% "pas du tout" accessibles.

Les personnes qui ont répondu au questionnaire aimerait aussi plus de présence des forces de l'ordre sur le terrain et plus de proximité avec eux.

Seulement 356 réponses

Mais ces résultats sont à relativiser car seules 356 personnes ont répondu au questionnaire. Majoritairement des hommes (56%), entre 40 et 59 ans (40%) et qui vivent majoritairement en ville (60%).