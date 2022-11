70 % des platanes ont déjà été arrachés le long du Canal du Midi, un nouvel appel aux dons est lancé par VNF

42.000 platanes abritaient le Canal du Midi au début du 21e siècle. À ce jour, sept arbres sur dix ont été arrachés. Des arbres malades, impossibles à sauver et devenus dangereux car fragilisés par le chancre coloré, un champignon microscopique ravageur. Ce champignon responsable (Ceratocystis platani) pénètre dans l'arbre par des blessures au niveau du tronc ou des racines et colonise ensuite très rapidement les tissus. L'arrachage devient alors la seule solution dans l'espoir de sauver les autres. Les arbres contaminés depuis 2006 sont ensuite brûlés sur place pour éviter la propagation de cette maladie.

32.600 arbres malades déjà arrachés sur les 240 kilomètres du Canal du Midi

Des essences plus résistantes sont replantées chaque année. 16.000 arbres l'ont déjà été depuis 2011. D'autres le seront en février prochain. C'est pour cette raison qu'un nouvel appel aux dons est lancé par Voies Navigables de France. Pour l'ensemble de ce projet, plus de 200 millions d'euros seront nécessaires (arrachages, plantation et rénovation des berges). Ce projet de replantation est considéré comme une cause environnementale.

L'Aude et l'Hérault sont les plus impactés par ce chantier d'envergure

11.600 arbres ont déjà été abattus dans l'Hérault,18.900 dans l'Aude et 280 en Haute-Garonne. Des végétaux de 4 mètres de hauteur sont replantés comme des chênes ou encore des micocouliers. Evidemment, il faudra des décennies avant que cette végétation soit aussi dense.

50 millions d'euros déjà investis

Forcément, l'image du Canal n'est pas celle qu'elle était. C'est par exemple le cas à Villeneuve-les-Béziers. Les arbres centenaires ont disparu, remplacés par des végétaux. Mais les promeneurs rencontrés reconnaissent tous, que le Canal du Midi d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les cartes postales que chacun connaît.

1.500 arbres replantés l'hiver prochain

Le premier appel aux dons a été lancé il y a neuf ans par la mission mécénat de Voies navigables de France. Neuf millions d'euros ont déjà été récoltés. Ces dons sont essentiels. Ils représentent 10 % du budget global. Mais les donateurs seront-ils aussi généreux que les années précédentes ? Le Covid n'a pas impacté les précédentes campagnes. Mais cette fois-ci, l'inflation inquiète. Les particuliers et les entreprises seront-ils aussi nombreux ? "On a besoin de vous" dit Laurent Adnet en charge de Mission Mécénat à Voies navigables de France.

1.300 nichoirs posés pour protéger les oiseaux et leur permettre de s'y reproduire

Le Canal du Midi, l'un des plus anciens canaux d'Europe est inscrit par l'Unesco au patrimoine mondial de l'Humanité (1996). Cette voie d’eau, voulue et réalisée par un entrepreneur Biterrois de génie, Pierre-Paul Riquet est est creusée entre 1666 et 1681. À sa création, aucun platane n'avait été planté le long des berges précise Amélie Saillau, chargée des opérations plantation à VNF. Les premiers arbres (hydrides d'Amérique et d'Asie) apparaissent bien après au 18e siècle avant une plantation généralisée au 19e siècle.

À ce jour 57 kilomètres de berges ont été rénovés sur les 480 que compte le canal. Ce chantier nécessaire est loin d'être terminé. Le Canal du Midi s’étend sur 240 kilomètres entre l’étang de Thau, près de Sète, et Toulouse. Il est prolongé jusqu’à l’Atlantique par le canal latéral à la Garonne sur 193 kilomètres. L’ensemble de ces deux canaux ainsi que de leurs embranchements et ramifications s’appelle "Le Canal des Deux Mers".