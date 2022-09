70 jeunes rassemblés à Tours pour le climat, un "petit rassemblement avant des grands mouvements"

Peu nombreux, mais déterminés. Les jeunes militants en lutte contre le dérèglement climatique espéraient attirer davantage ce vendredi après-midi sur la place Jean Jaurès à Tours. Environ soixante-dix personnes se sont rassemblées, après un appel national pour relancer les grèves mondiales de la jeunesse pour le climat, à l'initiative d'une coalition nationale constituée de Fridays for future, des Jeunes écologistes et de l'alternative.

À Tours, ce sont les organisations locales, que sont les Jeunes écologistes de Tours, les Jeunes insoumis·e·s de Tours, Extinction rebellion Tours et le SET (syndicat étudiant de L’Alternative) qui étaient présentes. Après un été atrocement chaud et sec, marqué par des incendies dévastateurs et des submersions et inondations meurtrières en Asie du sud, les militants demandent des mesures urgentes pour lutter contre le dérèglement climatique.

Petit mouvement, avant grande mobilisation

Un rassemblement de militants de partis certes, avec 70 personnes, mais pour construire un rassemblement plus large de toute la jeunesse, c'est en tout cas ce qu'espèrent ces militants. "On est peu nombreux, c'est dommage" regrette Margaux Dussaud, du mouvement des Jeunes communistes d'Indre-et-Loire, avant d'ajouter que "le climat est la principale préoccupation des jeunes à l'heure actuelle. On le voit quand on va à leur rencontre".

Maxence Brand de son côté est lui référent des Jeunes insoumis à Tours, il estime qu'on se repose beaucoup trop encore sur les comportements individuels, insuffisants, face à au dérèglement climatique. "On voit des ministres qui demandent de couper le chauffage, mais en attendant les grosses entreprises continuent à produire le gros des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un certain déni, le gouvernement n'en fait pas assez, c'est par les grèves et les mobilisations qu'on va les forcer à prendre conscience de l'ampleur des dégâts".

La rage de faire bouger les choses

Noé Petit est militant jeune écologiste, il a 18 ans et étudie à Tours (il était aussi l'un des plus jeunes candidats aux législatives dans le Loir-et-Cher), il ne mâche pas ses mots, il a la rage, il veut faire bouger les choses, "on se rassemble entre organisations pour reprendre contact et co-construire pour des gros mouvements d'ici l'été. Entre gens engagés, cela ne suffit pas, il faut aller chercher autant de personnes qu'en 2018. Nos dirigeants politiques doivent représenter le peuple et les citoyens, mais actuellement, ils ne les représentent pas en favorisant les intérêts des multinationales, ça donne la rage"

Climat : stop au blabla place aux actes - Greenpeace © Radio France - Adel Beloumri

Le député Charles Fournier présent, leur "porte-voix"

Charles Fournier, député écologiste de la 1re circonscription d'Indre-et-Loire, était aussi présent. Le député de 54 ans estime qu'en tant que personne qui a vécu "dans un monde qui produisait sans se soucier de l'avenir de la planète", c'est aussi de la responsabilité de sa génération d'agir pour les générations futures. "Mon rôle de député est d'être là et de soutenir la jeunesse, d'être le porte-voix de leurs combats à l'Assemblée nationale. La jeunesse ne peut pas changer le monde toute seule, on doit tous s'élever à la hauteur. On est en train de léguer une planète dans un état déplorable" reconnaît l'élu.

Une campagne de résistance civile prête à l'action

Les mouvements en faveur du climat existent, mais "sont inoffensifs" estime Clément. Il fait partie de Dernière rénovation, une campagne de résistance civile. Une campagne qui s'est fait connaître récemment avec Alizée, une militante écologiste qui s'est accrochée au filet du tournoi de Roland-Garros lors d'un match. Alors, il faudrait des actions plus perturbatrices et désobéissantes, selon ce Tourangeau. Pour lui, il faut instaurer un rapport de force et "il faut une victoire pour le mouvement écolo". Il souhaite la rénovation thermique des bâtiments au plus vite pour baisser efficacement les émissions de gaz à effet de serre., "une mesure écologique et sociale".

La campagne de résistance civile Dernière rénovation tiendra une réunion publique à Tours, le 30 septembre à l'Etape 84 à 19h00.