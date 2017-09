70 migrants occupent le gymnase du collège L'Echange à Rennes, dans l'attente d'hébergements

Depuis vendredi soir, ils ont investi les lieux. Une quarantaine d'adultes et trente enfants se sont installés avec des responsables d'associations dans le gymnase du collège L'Echange à Rennes. La préfecture doit se prononcer lundi sur des solutions d'hébergement;

Eliana, une petite albanaise d'un an et demi, ne quitte pas les bras de sa mère. Elle a beau dormir parfaitement depuis deux nuits dans le gymnase du collège, cela ne suffit pas à compenser la fatigue des semaines précédentes. Avec sa mère Energana, elles ont dû quitter leur hébergement il y a un mois. Depuis elles ont passé des nuits dans les hôpitaux, les lieux publics couverts et parfois dans la rue. "J'ai trouvé une poussette pour elle, donc elle était un peu à l'abri, mais quand il pleuvait c'était une catastrophe, explique Energana. Depuis deux jours qu'on est dans le gymnase, elle est plus calme, même si elle a peur car il y a beaucoup de monde".

Une volonté de dialogue avec l'établissement

Vendredi soir, sans offre d'hébergement par la préfecture, environ 70 migrants sont comme elle entrés dans les lieux, accompagnés d'associations. Les activités du sportives prévues pendant le week-end ont donc été annulées. A la place, une trentaine de matelas ont été posés contre les murs. Au milieu des couettes, quelques peluches appartenant aux enfants. Armelle Bounya, présidente d' Un toit c'est un droit, ne sait pas jusqu'à quand ils pourront rester :

On ne souhaite pas gêner le fonctionnement du collège, mais ce n'est pas simple à organiser. Il y a les affaires des gens ici. Donc on ira prendre contact avec le chef d'établissement demain matin pour voir comment on peut s'organiser. Maintenant, la balle est dans le camp des autorités. Il faut trouver des solutions pour tous ces gens

Armelle Bounya espère trouver un terrain d'entente avec la principale du collège, qui fait sa première rentrée dans l'établissement. Elle pourrait trouver du soutien auprès des parents d'élèves. Certains s'interrogent sur la démarche à adopter et les potentielles solutions, comme Isabelle Hercouet. "On se demande si on peut aider pour que ce soit réglé rapidement, que ce soit pour les gens qui sont ici ou pour les élèves du collège" explique la présidente de l'association des parents d'élèves.

Energana s'inquiète de ne pas savoir où elle dormira lundi soir © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Incertitude pour les prochaines nuits

Les migrants profitent pour l'heure des douches et de quelques plats apportés par les associations, mais surtout de la sécurité que leur apporte la présence de ces dernières. Energana s'inquiète déjà pour la suite, craignant de devoir dormir à nouveau dans la rue : "j'ai peur pour ma vie, pour la vie de ma petite fille. Je ne préfère même pas y penser" explique-t-elle d'un ton inquiet. Sylvestre, un burkinabé de 37 ans, est un brin fataliste : "ici, on ne dort pas très bien car on a toujours peur que la police arrive. Mais grâce à la présence des membres d'associations, on se sent un petit peu en sécurité. Après, on sait très bien que si les autorités arrivent, ils pourront nous déloger".