70 personnes rassemblées pour dire non à un projet de construction d'éoliennes dans le Pays d'Auge

"Non aux éoliennes !", "Les éoliennes, on n'en veut pas !" Sur les pancartes et dans la bouche des manifestants, les mêmes slogans se répètent. Samedi 5 mars, près de 70 personnes se sont retrouvées devant l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Falaise (Calvados) pour manifester contre le projet de construction de 7 éoliennes dans le Pays d'Auge.

Les manifestants dénoncent un projet coûteux et qui risque de nuire à la tranquilité des riverains. © Radio France - Marie Martirossian

D'après les promoteurs du projet, ces éoliennes de 180 mètres de hauteur devraient être installées à plus de 700 mètres des premières habitations, dans les communes de Barou-en-Auge et Norrey-en-Auge, par la société VSB Energies Nouvelles. "Ce qui me dérange le plus, ce sont les nuisances sonores, soupire Hervé, qui habite dans une des communes concernées par le projet, je ne veux pas vivre dans un bruit permanent." Lui et son épouse Marine ont quitté la ville et ses bruits pour habiter à la campagne : "Clairement, c'est tout notre cadre de vie qui est menacé", explique Marine.

Nuisances sonores et esthétiques

Dans le cadre de la préparation de ce projet, des études environnementales et acoustiques ont été menées en 2018 et ont conclu que l'installation d'éoliennes ne poserait pas de problème. Mais cela ne convainc pas Céline Sorton, membre du collectif Les habitants de Castine en Plaine : "C'est un projet qui va complètement détruire notre environnement, un projet également très mauvais pour la faune locale, par exemple pour les rapaces, qui ont besoin d'espace dans les airs... On sacrifie la biodiversité pour un projet qui n'en vaut pas la peine."

Près de 70 personnes étaient présentes devant l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Falaise (Calvados). © Radio France - Marie Martirossian

Et puis il y a aussi l'aspect esthétique des éoliennes, qui rebute de nombreux manifestants. "Une éolienne n'est pas inesthétique en soi, au contraire, c'est un très bel objet, mais sa taille est telle que cela écrase complètement le paysage, estime Henri Chavane de Dalmassy, président de SOS Pays de Falaise, ce qui fait que l'on n'est plus dans un paysage rural, mais dans un paysage industriel."

Il y a un an, la préfecture de l'Orne avait suspendu le fonctionnement du parc éolien d'Echauffour (Orne) pendant la nuit, en raison du bruit trop important pour les riverains durant les heures nocturnes. Ce qui donne de l'espoir pour les opposants au projet éolien du Pays d'Auge, qui ont l'intention de continuer à faire pression sur les promoteurs.